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        Haberler Bilgi Ekonomi Ağustos ayında 10 şirket temettü veriyor: 2025 Ağustos temettü takvimi ile temettü tutarları ve ödeme tarihleri

        Ağustos ayında 10 şirket temettü veriyor: 2025 Ağustos temettü takvimi ile temettü tutarları ve ödeme tarihleri

        Borsa yatırımcıları tarafından yakından takip edilen temettü takviminde sıra Ağustos ayına geldi. Bu ay toplamda 10 firma yatırımcılarına kâr oranından pay dağıtımı yapacak. 2025 Ağustos temettü takvimi ile hangi firma ne kadar ve ne zaman temettü veriyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 14:05 Güncelleme: 22.07.2025 - 14:05
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        • 1

          Borsa yatırımcılarının merakla beklediği temettü takviminde gözler Ağustos 2025'e çevrildi. Bu ay, Borsa İstanbul'da işlem gören toplam 10 şirket yatırımcılarına temettü ödemesi gerçekleştirecek. Hangi şirketin ne kadar temettü vereceği ve ödemelerin hangi tarihte yapılacağı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 2025 Ağustos ayı temettü takvimi ve detaylar...

        • 2

          2025 AĞUSTOS TEMETTÜ TAKVİMİ

          Şirket adı: Enerya Enerji A.Ş.

          BIST kodu: ENERY

          Temettü tutarı: 0,0094 TL

          Tarihi: 11.08.2025

          Şirket adı: Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.

          BIST kodu: SUWEN

          Temettü tutarı: 0,1063 TL

          Tarihi: 12.08.2025

        • 3

          Şirket adı: Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.

          BIST kodu: TBORG

          Temettü tutarı: 6,7901 TL

          Tarihi: 12.08.2025

          Şirket adı: Ldr Turizm A.Ş.

          BIST kodu: LIDER

          Temettü tutarı: 0,1212 TL

          Tarihi: 13.08.2025

        • 4

          Şirket adı: Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: DURKN

          Temettü tutarı: 0,0278 TL

          Tarihi: 14.08.2025

          Şirket adı: Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.

          BIST kodu: EFORC

          Temettü tutarı: 0,1171 TL

          Tarihi: 15.08.2025

        • 5

          Şirket adı: Astor Enerji A.Ş.

          BIST kodu: ASTOR

          Temettü tutarı: 1,2853 TL

          Tarihi: 18.08.2025

          Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.

          BIST kodu: AYEN

          Temettü tutarı: 0,2119 TL

          Tarihi: 21.08.2025

        • 6

          Şirket adı: Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş.

          BIST kodu: MTRKS

          Temettü tutarı: 0,1700 TL

          Tarihi: 27.08.2025

          Şirket adı: Türkiye Sigorta A.Ş.

          BIST kodu: TURSG

          Temettü tutarı: 0,1700 TL

          Tarihi: 28.08.2025

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