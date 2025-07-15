AGS (Akademi Giriş Sınavı) soru ve cevap anahtarı için öğretmen adaylarının heyecanlı bekleyişi sona erdi. AGS soruları ve cevapları yayınlandı. 2025 AGS sınavı, genel yetenek, genel kültür ve mevzuat bilgisini ölçen kapsamlı içeriğiyle, Milli Eğitim Akademisi’ne kabul için belirleyici bir rol oynuyor. Peki AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?