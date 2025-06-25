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        Haberler Bilgi Yaşam AGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 AGS sınav yerleri/giriş belgesi

        AGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 AGS sınav yerleri/giriş belgesi

        MEB-AGS; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 AGS ve 2025 ÖABT olmak üzere 13 Temmuz'da iki oturum olarak gerçekleştirilecek. ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen sınavların sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihine yakın zamanda ilan ediyor. Peki AGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 13:39 Güncelleme: 25.06.2025 - 13:39
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        • 1

          AGS sınav giriş belgesinde adayların sınav katılacakları yer bilgisi de yer alacak. Milli Eğitim Akademisi’ne giriş için gerçekleştirilecek olan Adaylık Giriş Sınavı (AGS) yaklaştıkça, sınavla ilgili detaylar adayların gündeminde ilk sıraya yerleşti. Peki AGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        • 2

          AGS NE ZAMAN?

          AGS sınavı 13 Temmuz'da ÖSYM tarafından uygulanacak. İlk oturum olan AGS 10.15'te başlayacak ve 110 dakika sürecek.

          İkinci oturum ÖABT ise 14.45'te başlayacak, süresi 90/70 dakika arasında değişecek.

          AGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

          Sınavın giriş belgesi ise sınava 10 gün kala kadar önce ÖSYM'den ilan edilecek.

        • 3

          MEB AGS HAKKINDA

          Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS) ayrıntıları belli oldu.

          Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.

          Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

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