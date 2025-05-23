AGS geç başvuru tarihi ve ücreti: ÖSYM takvimi ile 2025 MEB AGS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?
Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB AGS) için başvuru süreci sona erdi. Herhangi bir nedenden dolayı başvurularını yapamayan adaylar ise geç başvuru günü için araştırmalara başladı. 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek sınav, Temmuz ayında uygulanacak. Peki, AGS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar, sınav hangi tarihte yapılacak? İşte, ÖSYM takvimi ile 2025 MEB AGS geç başvuru tarihi ve ücreti hakkında detaylar...
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Milli Eğitim Akademisine katılmak isteyen öğretmen adayları için düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB AGS) için geri sayım başladı. ÖSYM takvimine göre, bu yıl ilk kez KPSS yerine uygulanacak olan AGS Temmuz ayında yapılacak. MEB AGS başvuruları 20 Mayıs’ta sona erdi. Belirtilen tarihlerde başvuru yapamayan adaylar ise AGS geç başvuru tarihi ve ücreti için araştırmalara başladı. Peki, 2025 MEB AGS geç başvuru ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar, kaç TL?
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2025 MEB AGS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre MEB AGS geç başvuruları, 28 Mayıs 2025 tarihinde alınacak.
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MEB AGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
AGS başvuru ücreti, her bir oturum için 570,00 TL olarak belirlendmişti. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda ise sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak 28 Mayıs 2025 tarihinde ödenecek.
Buna göre 2025 MEB AGS geç başvuru ücreti, her bir oturum için 855 TL olacak.
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2025 MEB AGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
AGS başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.
Adaylar, ayrıca ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından sınava başvurabilecek.
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AGS NE ZAMAN?
Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturum halinde 13 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek.
Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorulacak ve 110 dakika süre tanınacak.
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AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AGS sonuçları 13 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.
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MEB AGS HAKKINDA
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS) ayrıntıları belli oldu.
Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.
Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.