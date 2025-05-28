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        Haberler Bilgi Yaşam AGS GEÇ BAŞVURU EKRANI VE ÜCRETİ: ÖSYM kılavuzu ile 2025 MEB AGS geç başvuruları başladı! AGS geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

        AGS geç başvuru ekranı ÖSYM AİS: 2025 MEB AGS geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

        Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB AGS) 13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak. Geri sayım devam ederken normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için AGS geç başvuru tarihi ve ücreti belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, MEB AGS geç başvuruları 28 Mayıs Çarşamba günü alınacak ve başvuru ücreti ise yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek. Peki 2025 MEB AGS geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, AGS geç başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 10:39 Güncelleme: 28.05.2025 - 10:39
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        • 1

          Milli Eğitim Akademisine katılmak isteyen öğretmen adaylarına yönelik düzenlenen MEB AGS için geri sayım başladı. İlk başvuru sürecini kaçıran adaylar, AGS geç başvuru tarihinde işlemlerini gerçekleştirecek. ÖSYM sınav takvimine göre, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025 MEB AGS) geç başvuruları 28 Mayıs Çarşamba bugün alınacak. Peki, 2025 MEB AGS geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte ÖSYM AİS ile AGS geç başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…

        • 2

          2025 MEB AGS GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025 MEB AGS) geç başvuru tarihi belli oldu.

          Takvime göre 2025 MEB AGS geç başvuruları, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar alınacak.

        • 3

          2025 MEB AGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          AGS geç başvuruları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

          2025 MEB AGS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          MEB AGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

          AGS başvuru ücreti, her bir oturum için 570,00 TL olarak belirlenmişti. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak 28 Mayıs 2025 tarihinde ödenecek.

          Buna göre 2025 MEB AGS geç başvuru ücreti, her bir oturum için 855 TL olacak.

          MEB AGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          AGS NE ZAMAN?

          Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturum halinde 13 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek.

          Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorulacak ve 110 dakika süre tanınacak.

        • 6

          AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          AGS sonuçları 13 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.

        • 7

          MEB AGS HAKKINDA

          Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS) ayrıntıları belli oldu.

          Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.

          Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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