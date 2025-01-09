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        Haberler Yaşam Ağrı Dağı'nda kukumav örüntülendi

        Ağrı Dağı'nda kukumav örüntülendi

        Türkiye'de yaşayan en küçük baykuş türlerinden kukumav, Ağrı Dağı'nın eteklerindeki doğal ortamında görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 16:53 Güncelleme: 09.01.2025 - 16:53
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        Türkiye'nin en küçüklerinden! Ağrı Dağı'nda görüntülendi
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        Yurdun en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın eteklerindeki alanlar birçok yaban hayvanının yanı sıra kuşlara da ev sahipliği yapıyor.

        Burada yaşayan göçmen ve yerel kuş türleri arasında, en küçük baykuş türü olarak bilinen kukumav (Athene noctua) da yaşıyor.

        Alanda çalışma yapan Anadolu Ajansı ekibi, doğal ortamındaki kayalıkların üstüne konan bir kukumavı görüntüledi.

        Yuvarlak suratıyla ilgi çeken kukumavın sempatik hareketleri kayda alındı.

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        #Ağrı Dağı
        #kukumav
        #haberler
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