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Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı

Giriş: 08.06.2023 - 18:40 | Güncelleme: ABONE OL
Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
AA

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte araması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016 yılında FETÖ'ye üye olmak suçundan işlem yapılan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.T'yi Marulcu Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Terör örgütünün sözde mütevelli heyetinde yer alan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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