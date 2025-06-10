Adrien Brody'nin yakın dostlarıyla Sardunya tatili

Oscar ödüllü oyuncu Adrien Brody, tatil için kız arkadaşı Georgina Chapman, onun önceki evliliğinden dünyaya gelen kızı India Pearl ve arkadaş grubuyla İtalya'nın Sardunya adasına gitti.

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Adrien Brody

Özel bir jetle gerçekleştirilen yolculukta; komedyen Seth Rogen ile eşi Lauren Miller ve NBA takımı Golden State Warriors'ın sahibi Joe Lacob ile eşi Nicole Curran da vardı.

Adrien Brody - India Pearl

Seth Rogen - Lauren Miller

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Ünlü arkadaş grubu, Akdeniz tatili için uçaktan inerken görüntülendi.

Joe Lacob

Georgina Chapman'ın çocukları, şimdi cinsel saldırı suçlamalarıyla cezaevinde bulunan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'den dünyaya geldi.

Georgina Chapman

Georgina Chapman ile Harvey Weinstein, 2007'de evlendi ve ilk çocukları India, 2010'da doğdu. Chapman, oğlu Dashiell'i ise 2013'te dünyaya getirdi. 10 yıl süren evlilik 2017'de boşanmayla sona erdi.

India Pearl, Adrien Brody ve Georgina Chapman REKLAM Özel jetle Sardunya seyahatinden yansıyan fotoğraflarda, oyuncu Adrien Brody'nin, sevgilisi Georgina Chapman'ın çocuklarıyla iyi anlaştığı görüldü. 15 yaşındaki India Pearl, Brody'nin yanından ayrılmadı. Georgina Chapman ile Adrien Brody, 2020'den bu yana birlikteler. Özel jetten inen tatilciler, konaklayacakları otele helikopterle ulaştı.