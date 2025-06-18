Adli tatil tarihleri: 2025 Adli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor?
Adli yılın yaz molası olarak bilinen adli tatil, hem hukuk camiası hem de dava süreci devam eden vatandaşlar için önem taşıyor. Yargı sistemine kısa bir soluklanma fırsatı sunan bu dönem, aynı zamanda bazı davaların ertelenmesine yol açabiliyor. 2025 yılında da belirli tarihler arasında uygulanacak olan adli tatilin ne zaman başlayacağı ve hangi dava türlerini kapsayacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...
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Yaz dönemi ile birlikte yargı dünyasının takviminde önemli bir yer tutan adli tatil gündeme geldi. Mahkemelerdeki iş yükünü hafifleten ve hukukçulara dinlenme imkânı tanıyan bu süreç, dava takibi yapan vatandaşları da yakından ilgilendiriyor. Peki 2025 adli tatili hangi tarihler arasında gerçekleşecek? Hangi davalar bu dönemde görülmeye devam edecek? İşte detaylar...
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ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?
Adli tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar." ifadeleri yer alıyor.
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ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR NELERDİR?
Adli tatil süresince bu tatile tabi olmayan davalar görülmeye devam edecek. Bunlar HMK 103. maddesine göre şu şekilde:İhtiyati tedbir, haciz ve delil tespiti, nafaka, soybağı, velayet, vesayet, iş davaları, ticari defterler veya kıymetli evrakların kaybolması ile ilgili işlemler, iflas, konkordato, sermaye şirketleri ve koop. yapılandırma işleri, tahkim, çekişmesiz yargı işleri, ivedi işler.
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