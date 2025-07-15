Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 ölü
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isteyen 1 kişi hayatını kaybetti
Giriş: 15.07.2025 - 00:19 Güncelleme: 15.07.2025 - 00:19
Aşağısarhan Mahallesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen Mehmet Bozbayır aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.
Besni Devlet Hastanesine kaldırılan Bozbayır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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