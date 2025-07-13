Adaylardan AGS yorumları: Akademi Giriş Sınavı kolay mıydı, zor muydu?
ÖSYM tarafından ilk kez 13 Temmuz Pazar 2025 günü gerçekleştirilen Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) saat 12.05 itibarıyla tamamlandı. Sınava giren adaylardan ilk değerlendirmeler geldi. X platformunda birçok aday sınava dair görüşlerini paylaştı. İşte, adaylardan AGS yorumları...
Giriş: 13.07.2025 - 12:56 Güncelleme: 13.07.2025 - 13:07
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