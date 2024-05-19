Adana'nın vazgeçilmez lezzeti: Yoğurtla beraber tüketebileceğiniz fellah köfte tarifi!

Adana'nın yöresel lezzetleri arasında önemli bir yere sahip olan fellah köfte, yoğurtla buluştuğunda eşsiz bir tat sunar. İnce bulgur, irmik ve baharatların ustalıkla yoğrulmasıyla hazırlanan bu nefis köfteler, özellikle yoğurt sosuyla birleştiğinde damaklarda unutulmaz bir iz bırakır. İşte, sizin için hazırladığımız fellah köfte tarifi!