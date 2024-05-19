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        Haberler Yemek Yapma Adana'nın vazgeçilmez lezzeti: Yoğurtla beraber tüketebileceğiniz fellah köfte tarifi!

        Adana'nın vazgeçilmez lezzeti: Yoğurtla beraber tüketebileceğiniz fellah köfte tarifi!

        Ülkemizin sayısız yöresel lezzeti arasında Adana, Antakya, Mersin ve Hatay'da geleneksel bir yemek olan fellah köftesi severek tüketiliyor. Bu yemeği evlerinde hazırlamak isteyenler için pratik ve kolay fellah köftesi yapımı derledik. İşte, tarifin detayları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 17:43 Güncelleme: 19.05.2024 - 17:43
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        • 1

          Adana'nın yöresel lezzetleri arasında önemli bir yere sahip olan fellah köfte, yoğurtla buluştuğunda eşsiz bir tat sunar. İnce bulgur, irmik ve baharatların ustalıkla yoğrulmasıyla hazırlanan bu nefis köfteler, özellikle yoğurt sosuyla birleştiğinde damaklarda unutulmaz bir iz bırakır. İşte, sizin için hazırladığımız fellah köfte tarifi!

        • 2

          MALZEMELER

          2 su bardağı İnce köftelik bulgur

          1 su bardağı irmik

          3 yemek kaşığı un

          1 yemek kaşığı biber salçası

          1 yumurta

          1 yemek kaşığı domates salçası

          Tuz

          Kimyon

        • 3

          SOSU İÇİN:

          1 çay bardağı zeytinyağı

          4-5 diş sarımsak

          2 yemek kaşığı biber salçası

          3 adet domates rendesi

        • 4

          HAZIRLANIŞI

          Bulgur, irmik, su ve tuzu bir tencereye alın. Kısık ateşte malzemeler suyunu çekene kadar pişirin. Piştikten sonra tencerenin kapağını kapatın. El yakmayacak ısıya düşmesini bekleyin.

          Diğer yandan fellah köftesi sosu tarifini hazırlamaya başlayın. Bir tencereye zeytinyağını alın ve ezilmiş sarımsakları ekleyin.

        • 5

          Ardından salçayı ilave edin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Salça kavrulduktan hemen sonra rendelenmiş domatesleri ilave edin. Domatesler suyunu çekene kadar pişirin.

          Üzerine su ilave edin ve birkaç dakika daha kısık ateşte pişirin. Bulgur yeterince ılıdıktan sonra üzerine un, salça ve baharatları ilave edin. Malzemeler tamamen iç içe geçene kadar yoğurun.

        • 6

          Elde ettiğiniz hamuru küçük parçalara ayırarak yuvarlayın. Yuvarladıktan sonra üzerine minik şekilde bastırın.

          Önceden kaynattığınız su dolu tencereye köfteleri atın ve haşlayın. Köfteler suyun üzerinde yüzmeye başlayınca haşlanmış olacaktır.

        • 7

          Bir süzgeç yardımı ile köfteleri süzün. Süzdüğünüz köfteleri sos tavasına alın ve iyice karıştırın.

          Sıra geldi fellah köftesi tarifinin en güzel kısmına. Yemeğiniz artık servise hazır. Köfteleri servis tabağına alın ve üzerine sarımsaklı yoğurt ilave edin. İsteğe bağlı olarak yoğurdun üzerine maydanoz ve pul biber ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

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