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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Kocasını bıçaklamıştı! Ahlaksız teklif iddiası - Haberler | Son dakika haberleri

        Kocasını bıçaklamıştı! Ahlaksız teklif iddiası!

        Adana'da, dolmuş süren kocasını bıçaklayan kadın, çocuğunu hâlâ göremediği için gözyaşlarına boğulurken, eşinin kumar borcu olan erkeklerden, ahlaksız teklif aldığını söyleyerek, "Eşime durumu anlattım bana 'bir kereden bir şey olmaz' yanıtını verdi" dedi. Ayrıca, kocanın genç kadını darp ettiği görüntüler ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 07:48 Güncelleme: 14.01.2025 - 09:17
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        Kocasını bıçaklamıştı! Ahlaksız teklif iddiası!
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        Adana'da, evli ve bir çocuk annesi, 5 aylık da hamile olan Sabriye A. (26) geçtiğimiz günlerde çocuğunu göstermeyen eşi Mehmet A.'yı (26) dolmuş sürerken bıçaklamıştı.

        EŞİNİN ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTIĞINI İDDİA ETTİ

        İHA'daki habere göre genç kadın o anları ve evli kaldığı 3 yıl içinde kocasının kendisine neler yaptığını anlattı. Sabriye A. eşiyle görücü usulü evlendiğini, eşinin önce askeriyede çalıştığını daha sonra kumar bağımlısı olduğunu öğrendiğini, boşanmak istediğini ve bir türlü kurtulamadığını, bir keresinde çalıştığı sağlık kabinine gelerek boşanmaktan vazgeçmesi için boğazını sıkıp kendisini öldürmeye çalıştığını öne sürdü.

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        DEFALARCA ŞİDDETE UĞRADIĞINI İLERİ SÜRDÜ

        Sabriye A. bu olayın anbean güvenlik kamerası kayıtları olduğunu da belirtti. Sabriye A. evli kaldığı 3 yıl içinde sayısız kez şiddete maruz kaldığını, bir keresinde şikayetçi olduğu için 3 ay hapse girdiğini ama daha sonra çocuğu için şikayetinden ve boşanmaktan vazgeçtiğini ancak eşinin hem ordudan atıldığını hem de kumar oynamaya devam ettiğini, üstelik kendisini de aldattığını, en son da çocuğunu alıp götürdüğünü ve bir daha göremediğini ifade etti.

        "BİR KEREDEN BİR ŞEY OLMAZ' DEDİ" İDDİASI

        Sabriye A. bardağı taşıran son damlanın kumar borcundan dolayı kendisini arayan bir erkeğin, ahlaksız teklifte bulunması olduğunu belirterek, “Bu zamana gelene kadar çok fazla şey yaşadım. Bu olayı gerçekleştirmeden önce, kumar borçlarından kaynaklı hiç tanımadığım bir kişi tarafından arandım. Bu borçların benim tarafımdan ödenebileceğini söyledi ve ahlaksız bir teklifte bulundu. Ben bunu duyunca kendimi çok kötü hissetim ve tepki verdim. Sonrasında eşim geldi ve bu durumu anlattım. Eşim sarhoştu ve gece 02.00 civarıydı, bana bunun çok normal olduğunu ve bir kereden bir şey olmayacağını, kumara da devam edeceğini söyledi. O sırada aramızda tartışma çıktı ve çocuğumu alıp götürdü. Ben hamile olduğum için engel olmadım.

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        "KAÇ GÜNDÜR EVLADIMI GÖREMİYORUM"

        Eşimin madde kullanan bir kardeşi var ve çocuğumu onun yanına bıraktığını duyunca hemen kaynımı aradım ve çocuğumu istediğimi söyledim. Bana küfür edip hakaretlerde bulundu. Sonra eşimi arayıp çocuğumu istedim ve 'o ortamda olmasını istemiyorum' dedim. Eşim, bana bir daha çocuğumu göstermeyeceğini söyledi. Beni konuşmak için yanına çağırdı. Gittim ve o anki annelik içgüdüsüyle hiç yapmamam gereken bir şey yaptım. Çok pişmanım ve kendime de hiç yakıştıramıyorum bu noktada olduğum için. Bunların yaşanmasından dolayı çok üzgünüm ama kaç gündür evladımı göremiyorum” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

        "BEN ÇOCUĞUMU İSTİYORUM"

        Sabriye A. şöyle devam etti: “Ben şu an evdeyim ama çocuk nerede onu bilmiyorum. Çok zor durumdayım, 5 aylık hamileyim ve çocuğumu istiyorum. 5 gün oldu haber alamıyorum. Geceleri uyuyamıyorum, zor durumdayım. 5 gündür çocuğumun sesini bile duyamadım. İletişim kuramıyorum. Çocuğumu istiyorum diye benim telefonlarımı da engellemişler. Çocuğumu çok özledim ve yanımda olmasını istiyorum. 2 yaşındaki bir çocuğun yeri annesinin yanıdır. Kumar borçlarından kaynaklı şahısların beni arayıp cinsel teklifte bulunuyor olması ve eşimin buna karşı hiç tepki vermemesi çok ağrıma gitti. Kedi köpeğin bile yavrusunun yeri annesinin yanı. Ama ben oğluma hasret kaldım.”

        Sabriye A. çocuğunu alabilmek için polise şikayette bulunduğunu söyledi.

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        #adana
        #Son dakika haberler
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