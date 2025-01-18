Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye ekiplerinde görevli olan polis memuru Mehmet Tehçi'nin (43) oğlu Ökkeş Berk Tehçi (15) bir yıl önce intihar etti. Mehmet Tehçi, oğlunun ölümünden eşini ve onun ailesini sorumlu tuttu. Bunun üzerine polis memuru Mehmet Tehçi eşini ve ailesini öldürme kararı aldı.

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COPLA UZUN SÜRE DÖVDÜ İHA'daki habere göre Tehçi, sabah kalktığında, eşi Ferdane Tehçi'ye (37) ters kelepçe taktı. Ardından karısını soyan Mehmet Tehçi, uzun bir süre copla karısını dövdü. Bir süre sonra Mehmet Tehçi karısının boğazını keserek öldürdü.

KAHVALTI SOFRASINDA 3 ÖLÜ Polis memuru Mehmet Tehçi, eşini öldürdükten sonra 2 çocuğunu da alarak kayınbabası Yusuf Tehçi'nin evine geldi. Polis memuru Mehmet Tehçi, kahvaltı sofrasında kayınbabası Yusuf Tehçi, kayınvalidesi Hüsne Tehçi'yi boğazını kesip, kayınbabasının kız kardeşi Semihe Tehçi'yi de kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

ÇOCUKLARININ YANINDA VURDU Mehmet Tehçi daha sonra ise öğretmen olan kayınbiraderi İsmail Tehçi'yi (40) etüt merkezinden alıp çocukları araçtayken kayınbiraderini ayağından vurdu. Tehçi, kayınbiraderini ormanlık alanda öldürdü. Katil zanlısı, Ceyhan Yılan Kale mevkiisinde yakalanıp, tutuklanmıştı. Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı! Haberi Görüntüle Ailesini katletmişti! Oğlunun intihar nedeni ortaya çıktı!