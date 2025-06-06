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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dayısını caddenin ortasında bıçakladı! Kanlı miras | son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Dayısını caddenin ortasında bıçakladı! Kanlı miras!

        Adana'da, 24 yaşındaki Yılmaz K., miras paylaşımı yüzünden husumetli oldukları dayısı 44 yaşındaki Yılmaz D.'yi caddenin ortasında bıçakladı. Yılmaz K.'nin kuzeni 16 yaşındaki A.Ç. ise Yılmaz D.'nin otomobiline plastik sandalyeyle saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 11:16 Güncelleme: 06.06.2025 - 13:03
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        Dayısını caddenin ortasında bıçakladı! Kanlı miras!
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        Adana'da olay, 4 Haziran’da saat 14.00 sıralarına Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi.

        ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        Otomobille gezintiye çıkan Yılmaz D. (44), miras paylaşımı nedeniyle husumetli olduğu eniştesi Cumali K.’nin (48) iş yerinin önünden geçerken taraflar arasında tartışma çıktı.

        DAYISINA BIÇAKLA SALDIRDI

        DHA'daki habere göre tartışmayı öğrenip olay yerine gelen Cumali K.’nin oğlu Yılmaz K. (24) de tartışmaya dahil oldu, kavga çıktı. Yılmaz K., dayısı Yılmaz D.’yi darp edip, bıçakla saldırdı.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        Elinden yaralanan Yılmaz D., otomobiliyle olay yerinden ayrılmak istedi. Bu kez de Yılmaz K.’nin kuzeni A.Ç. (16) isimli genç kız, kaldırımdan aldığı plastik sandalyeyle otomobile saldırdı. Yılmaz D., otomobille kaçarken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

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        ŞÜPHELİLER ADRESLERİNDE YAKALANDI

        Hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine giden Yılmaz D.’nin şikayeti üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, şüpheliler Yılmaz K., babası Cumali K. ve kuzeni A.Ç.’yi, adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı.

        "KENDİMİZİ KORUMAK İSTEDİK"

        Emniyete götürülen Cumali K., sorgusunda, “Dükkanda otururken kayınbiraderimle karşılaştım. Otomobilinin içinden bana küfredip, ‘Evinden çıkarsan, seni vururum’ diyerek tehditte bulundu. O sırada telefonda konuştuğum oğlum, yaşananları duyup, olay yerine geldi. Biz, kendimizi korumak istedik” dedi.

        YEĞENİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yılmaz K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, babası Cumali K. adli kontrol şartı, kuzeni A.Ç. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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