Adana Demirspor'da kulüp başkanı Murat Sancak, Tütüneker ile yollarını ayırma kararı aldıklarını söyledi.

Tütüneker'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Sancak, "Birbirimize teşekkür ettik ve Uğur Tütüneker ile yollarımızı ayırdık." diye konuştu.