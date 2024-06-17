Adana'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
Adana'da ahşap imalathanesinde çıkan yangının söndürülebilmesi için çok sayıda ekip harekete geçti
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Adana'da ahşap imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
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Merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesindeki bir ahşap imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen yangına müdahale ederken, polis çevrede önlem aldı.
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İmalathaneden zaman zaman patlama sesleri geldi.
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Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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