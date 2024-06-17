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        Haberler Gündem Güncel Adana'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi | Son dakika haberleri

        Adana'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

        Adana'da ahşap imalathanesinde çıkan yangının söndürülebilmesi için çok sayıda ekip harekete geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 01:38 Güncelleme: 17.06.2024 - 01:38
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          Adana'da ahşap imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

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          Merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesindeki bir ahşap imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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          Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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          İtfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen yangına müdahale ederken, polis çevrede önlem aldı.

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          İmalathaneden zaman zaman patlama sesleri geldi.

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          Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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