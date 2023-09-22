Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Onur Ödülleri' verildi

'Annesinin Kuzusu'... Siz annenizin kuzusu musunuz, yoksa kurbanı mı?

Feride Çiçekoğlu: Acılarımızın büyük kısmını aile içinde ediniyoruz ve bunları konuşmuyoruz. Alışılmışın dışına çıkmak istedik ama bunu kavramsal bir yerden yapmadık. Hikayenin sahici yanları da var ve bunu cesaretle yazmak istedik ve cesareti için yönetmenimizi kutluyorum. Bize çok çile çektirdiğini düşündüğümüz bir sözümüz var. Kol kırılır yen içinde kalır. Bizim acımızdır bu. Aile çok övülüyor, çok baş tacı yapılıyor. Acılarımızın büyük kısmını aile içinde ediniyoruz ve bunları konuşmuyoruz. Filmimiz kurmaca bir hikâye ama çoğumuz kendimizden izler bulmuşuzdur.

Umut Evirgen: Aslında bir taraf tutmamaya çalıştım. Anneyi, babayı, çocuğu masum ya da suçlu göstermemeye çalıştım. Ben filmler daha çok bana değsin, benimle alakalı olsun istiyorum. Travma diye adlandırmak istemiyorum ama gözlemlediğim, maruz kaldığım, maruz bıraktığım şeyleri anlatmak istiyorum. Bu sebeple böyle bir film tercih ettim. Bu filmde annemle ilgili uğraştım, belki bir sonraki filmde babamla ilgili uğraşırım. Akışı çok gerçekçi kurmadık. Tabii ki kurmaca ama bende bıraktığı hisler, duygular gerçek aslında.