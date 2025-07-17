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        Haberler Bilgi Gündem Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı şartları neler, kadro-branş dağılımı belli oldu mu?

        Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman, şartları nelerdir?

        Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanlığı'na 20 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklama, "Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman?" sorusunu beraberinde getirdi. Personel alımı kapsamında, zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapılacak. İşte Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı şartları ve başvuru tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 20:42 Güncelleme: 18.07.2025 - 14:50
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        • 1

          Adalet Bakanlığı personel alımı yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapıyoruz. Adalet ailesine katılacak her bir bireyimize şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. Peki, "Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı şartları nelerdir?" İşte detaylar...

        • 2

          "20 BİN YENİ PERSONEL ALIMI YAPILACAK"

          Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuya 20 bin personel alımı yapılacağını açıkladı. Konuya ilişkin yaptığı açıklamada,

          "Zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapıyoruz. Adalet ailesine katılacak her bir bireyimize şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        • 3

          ADALET BAKANLIĞI 20 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

          Adalet Bakanlığı personel alımına başvuru tarihlerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

        • 4

          PERSONEL ALIMI ŞARTLARI DEĞİŞTİ

          Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre personel alımı şartları güncellendi.

          Yaş şartı: 35 yaş sınırı kaldırıldı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki yaş şartı esas alındı.

          Yeni kadrolar ve şartlar: Fizyoterapist ve işaret dili tercümanı kadroları eklendi, atanma şartları belirlendi.

        • 5

          Zabıt kâtipliği için kolaylıklar: Uygulama sınavında anlam bütünlüğünü artıracak revizyonlar yapıldı.

          Koruma ve güvenlik görevlileri için düzenleme: Boy, kilo ve 30 yaş sınırı kaldırıldı.

          Öncelik hakkı: Zabıt kâtibi, mübaşir, cezaevi kâtibi ile infaz ve koruma memuru kadroları için ilgili alan mezunlarına kontenjanlı öncelik hakkı getirildi.

          KPSS puan türlerinin değerlendirilmesi: Lise, ön lisans ve lisans KPSS puan türleri birbirinden bağımsız değerlendirilecek, farklı düzeylerdeki puanlar arasında karşılaştırma yapılmayacak.

          Rotasyon uygulamaları: Zorunlu atamaya tabi kadrolar için uygulamaya geçirilmeyen rotasyon hükümleri yürürlükten kaldırıldı.

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