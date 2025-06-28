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        Haberler Gündem Adalet Bakanı Tunç'tan Erzurum'daki maden kazasına ilişkin açıklama

        Adalet Bakanı Tunç'tan Erzurum'daki maden kazasına ilişkin açıklama

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum'daki maden ocağında yaşanan göçük nedeniyle işçilerin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 23:26 Güncelleme: 28.06.2025 - 23:26
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        Maden kazasıyla ilgili açıklama
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erzurum'un Oltu ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

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        Adalet Bakanı Tunç, "Yaşanan acı olayla ilgili Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #Yılmaz Tunç
        #Erzurum maden kazası
        #haberler
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