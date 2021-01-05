Uzun zamandır tanıtımları yapılan yeni dijital yayın platformu Exxen'in aylık abonelik ücreti merak ediliyordu. Acun Ilıcalı, kendi projesi Exxen'in aylık abonelik ücretini açıkladı. Exxen aylık abonelik ücreti ne kadar? sorusu ise araştırılmaya devam ediliyor. İşte EXXEN'de yayınlanacak diziler, programlar, yarışmalar

EXXEN AYLIK ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı kendi Instagram sayfasından yaptığı paylaşımla Exxen'in resmi abonelik ücretini açıkladı. Acun Ilıcalı Exxen'in aylık ücretinin 9,90 TL olacağını duyurdu.

EXXEN'DE YAYINLANAN PROGRAMLAR

Diziler

2021-: Sihirli Annem

2021-: Şeref Bey

2021-: Olağan Şüpheliler

2021-: Hükümsüz

2021-: Gibi

2021-: Öğrenci Evi

2021-: Yetiş Zeynep

2021-: Vahşi Şeyler

2021-: İşte Bu Benim Masalım



Programlar

2021-: Pişti (Beyazıt Öztürk & İbrahim Büyükak)

2021-: @Enis Arıkan (Enis Arıkan)

2021-: Kirli Çamaşırlar (Orkun Işıtmak)

2021-: Zeynep Bastık ve Konukları (Zeynep Bastık)

2021-: Katarsis (Gökhan Çınar)

2021-: Garaj (Doğan Kabak & Ferhat Albayrak)

2021-: Akıl Oyunları (Kıvanç ve Burak)

2021-: Sürprizimiz Var

2021-: Nasıl Zayıflarım? (Çağan Atakan Arslan & Türev Uludağ)

2021-: Astrolojik Şifreler (Hande Kazanova & Dinçer Güner)

2021-: Buraların Yabancısıyız

2021-: Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları (Tugay İnanoglu)

2021-: Kaçış (Alper Rende)

2021-: Survivor Seçmeler

Yarışma

2021-: Masterchef Junior (Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna & Somer Sivrioğlu)

2021-: Next Top Model (Burcu Esmersoy)

2021-: Fight Club (Bilgehan Demir)

2021-: O Adam Oldun Mu? (Ali Biçim & Mesut Can Tomay)

2021-: Ayak Tenis

2021-: Şanslı Mı Şanssız Mı? (Orkun Işıtmak)

Güldürü

2021-: Tolgshow Filtresiz (Tolga Çevik)

2021-: Konuşanlar (Hasan Can Kaya)

2021-: Sesli Güldüm (Ezo Sunal)

Belgesel

2021-: 2008 Milli Takım Hikayesi (Fatih Terim)

Çizgi Dizi ve Filmler

2021-: Kral Şakir: Mikrop Avcıları

2021-: Süper 1 Takım