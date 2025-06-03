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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Acun Ilıcalı'dan Osimhen ve transfer açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        Acun Ilıcalı'dan Osimhen ve transfer açıklaması!

        Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği tüm futbolcuları aldıklarını söyleyen Ilıcalı, daha iyi kadro kuracaklarını ve yıldız isimler getireceklerini dile getirdi. Ayrıca Ilıcalı, Victor Osimhen ile ilgili sözlerine de açıklık getirdi.

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        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 22:24 Güncelleme: 03.06.2025 - 22:25
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        Osimhen ve transfer açıklaması!
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        Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ekol TV'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        "YABANCI HAKEMDE AYNI NOKTADAYIZ"

        Federasyonumuz, Türk hakemlerinin önünün kapanacağını düşündü. Biz de yabancı hakem istemiştik, geldiğinde de mutlu olmuştuk. Garip suçlamalar da olmuştu niye ısrar etmiyorsunuz diye. Biz söyledik. Federasyonunun verdiği bir karar. Yapacak bir şey yok. Her şey adil olsun istedik sezon boyunca, bunu dedikçe saldırıya uğradık. Aynı noktadayız.

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        "İMZA DEMOKRATİK BİR HAK AMA..."

        Biz bir yıl için seçilmedik. 3 yıl için bilerek ve adil bir şekilde seçilmişiz. 3 yıllık bir seçim sürecimiz var. Benim hayatım, başarısızlıkları başarıya çevirmekle geçti. Bütün hayat hikayem bu. Burada benim ve yönetimin, ilk yılında, üç yıl için seçilmiş bir durumda, imza ile gitmek demokratik bir hak olsa da yarın için de aynı kapıyı açmıyor mu, çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Demokratik bir hak ama doğru olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'ye uygun bir durum olduğunu düşünmüyorum.

        "BİZ OSIMHEN'İ REDDETMEDİK"

        Altını çizerek söylüyorum, 3 ayrı yerde cevap vermişim ben. Başkanımız da ayrıca cevap verdi. Bir tur daha cevap vereyim. Aynı cevabı veriyorum. Bize gelmedi, biz reddetmedik. Bir konuşma olmadı. Bana kasımda sordular, söyledim. Ekimde sordular, söyledim. Hepsinde aynı cevabı verdim. Niye yalan üretiliyor anlamıyorum.

        "VEDA TÖRENİ İSTEMEDİLER"

        Kayserispor maçında gol yedik, daha var. Son 3 dakika, 85'e kadar destekleyen taraftarımız var, bir grup çıktı, "İstifa, istifa." Futbolcular da etkileniyor. Adam veda töreni istemedi! Çıkmak istemiyorum dedi. Biz etkileniyoruz, Fenerbahçe'den güzel anılarla ayrılmak istiyoruz dediler. Dzeko ve Tadic'in isteği, onlar öyle istedi. Tören istemediler. Konuşturmayın beni, ne futbolcular buradan nasıl gönderildi bakın. Videoya bakın Dzeko kime sarılıyor? En güzel şekilde onları uğurladık. Bir sıkıntı yok.

        "YILDIZ İSİMLER GETİRECEĞİZ"

        Teknik direktörümüz kimi istediyse aldık. Almadığımız olmadı. Mourinho'yu getirdik ve onun istediği oyuncuların hepsini aldık. Bir kez daha söylüyorum, ne yapacağız. Bu kadroyu daha da güçlendireceğiz. Yıldız isimler getireceğiz. Bu kadroyu daha da yukarıya taşıyacağız. Yapacağımız şey tabii ki olacak. Fenerbahçe'ye yakışan kadroyu kurduğumuzu düşünüyorum. Daha da iyisini kuracağız. Başkanımız zaten anlattı. 3-4 oyuncu dedi. Görüşüyoruz da, şu anda açıklayamıyoruz. Önemli isimlerle temastayız.

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