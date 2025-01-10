O Ses Türkiye, yılbaşı özel programıyla izleyici karşısına çıktı. Ünlü konukların sahne aldığı ve jüri üyelerinin eğlenceli anlara imza attığı programda Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye 2025’in yayın tarihini açıkladı. Peki, "O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlayacak?" İşte programın yeni sezon tarihi ve jüri kadrosu…