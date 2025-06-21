Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Acı üzerine acı! İrem'den sonra annesi de can verdi | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Acı üzerine acı! İrem'den sonra annesi de can verdi!

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde, kızı 12 yaşındaki İrem İşçimen'i av tüfeğiyle öldüren 49 yaşındaki Hasan İşçimen'in saldırısında ağır yaralanan 45 yaşındaki Feryal İşçimen, tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 08:57 Güncelleme: 21.06.2025 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Acı üzerine acı! İrem'den sonra annesi de can verdi!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hatay'da kahreden olay, 14 Haziran’da Altınözü ilçesindeki Babatorun Mahallesi’nde, 3 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi.

        EŞİNİ VE KIZINI TÜFEKLE VURDU

        DHA'daki habere göre Hasan İşçimen (49), iddiaya göre, evde bilinmeyen nedenle tartıştığı kızı İrem (12) ve eşi Feryal İşçimen'e (45) av tüfeğiyle ateş etti.

        İREM OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde İrem İşçimen'in öldüğü belirlendi.

        KATİL BABA TUTUKLANDI

        İşçimen’in cenazesi, otopsinin adından toprağa verildi. Hasan İşçimen ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınıp karakola götürüldü. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        ANNE DE HAYATINI KAYBETTİ

        Olayda yaralanan Feryal İşçimen ise tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi.

        İşçimen'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hatay
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YKS'nin ilk oturumu başladı!
        YKS'nin ilk oturumu başladı!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        Paşinyan ile görüştü
        Paşinyan ile görüştü
        "İran-İsrail çatışması Kalkınma Yolu'nu erteletebilir"
        "İran-İsrail çatışması Kalkınma Yolu'nu erteletebilir"
        ABD Başkanı Trump: İsrail'e dur demek zor
        ABD Başkanı Trump: İsrail'e dur demek zor
        Benzin ve motorine zam
        Benzin ve motorine zam
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        10 yaşındaki kuzenini öldüren genç kızın cinayet gerekçesi!
        10 yaşındaki kuzenini öldüren genç kızın cinayet gerekçesi!
        Kadının boğazına bıçak dayadı! "2 altın bileziğimi al" dedi... 'Sahte' deyip almadı!
        Kadının boğazına bıçak dayadı! "2 altın bileziğimi al" dedi... 'Sahte' deyip almadı!
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        Dış dünyanın girişi yasak!
        Dış dünyanın girişi yasak!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Emekli iken çalışmak aylığı artırır mı?
        Emekli iken çalışmak aylığı artırır mı?
        Tom Cruise ve Brad Pitt kıyaslaması
        Tom Cruise ve Brad Pitt kıyaslaması
        ChatGPT terapist olmaya uygun mu?
        ChatGPT terapist olmaya uygun mu?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa