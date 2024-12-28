ABD Yemen'i vurdu

ABD Yemen'in başkenti Yemen'i vurdu
ABD Hava Kuvvetleri Husilere yönelik Kızıldeniz'den yönettiği saldırılarına devam ediyor. ABD Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları 27 Aralık akşam saatlerinde Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu.
Yemen medyasından edinilen bilgiye göre ABD'ye ait savaş uçakları Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi.
Son 20 gündür İsrail ile Husiler arasındaki gerilimle birlikte artık normalleşen hava saldırılarında enerji hatları ve füze depoları hedef alınıyor.
İsrail ise 27 Aralık'ta düzenlediği saldırıda Sana Uluslararası Havaalanı'nı hedef almış; Husiler de karşılık olarak İsrail'deki Ben Gurion Havaalanı'nı hipersonik balistik füzelerle vurduğunu iddia etmişti.