AA

Cumhuriyetçi liderin sözcüsü Doug Andres yaptığı açıklamada, yaşlı senatörün başkent Washington'daki bir otelde düştükten sonra yakın bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Açıklamada, "Bu akşam, Lider McConnell yerel bir otelde özel bir yemek sırasında ayağı takıldı (düştü). Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı." ifadelerine yer verildi.

Andres, Kentucky Senatörü McConnell'in sağlık durumu ve ne zaman görevine dönebileceği konusunda bilgi vermedi.

İlk kez 1984'te senatör olan McConnell, ABD Senatosunda en uzun süre görev yapan Cumhuriyetçi lideri olarak tanınıyor.

Fotoğraf: AP

ÖNERİLEN VİDEO