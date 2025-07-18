ABD Savunma Bakanı Hegseth, İsrailli mevkidaşı Katz ile Pentagon'da görüştü

İki bakan, kapalı görüşme öncesi kısa açıklamalarda bulundu.

Hegseth, mevkidaşı Katz’a hoşgeldin diyerek, “Bölgeyi ve dünyayı değiştiren, İsrail'in neden örnek bir müttefik olduğunu gösteren, tehditleri anlayan, kendi ülkenizdeki olaylarda harekete geçebilecek kapasitede olan ve aynı zamanda karşı karşıya olduğumuz kolektif güvenlik tehditlerini de fark eden sizi tebrik etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

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ABD’nin 22 Haziran’da İran’a düzenlediği saldırılarda 3 nükleer tesisin yok edildiğini savunan Hegseth, ABD ordusunun saldırıdaki yeteneklerini övdü ve medyanın bunu anlayamamasını da eleştirdi.

Hegseth, raporlar geldikçe bu tesislere yapılan saldırıların ne kadar yıkıcı olduğunu daha iyi anladıklarını belirterek, “Bu sadece o nükleer tesislere değil, aynı zamanda dünyanın geri kalanına da bir mesajdı.” dedi.

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İsrail ve ABD’nin yaptıklarının bölgeyi yeniden şekillendirdiğini ve inanılmaz fırsatlar yarattığını söyleyen Hegseth, “Bu nedenle, İsrail'in yanındayız ve kendini savunma hakkını güçlendirmeye kararlıyız. İster yeni yetenekler, ister savunma isterse kalıcı barış olsun.” diye konuştu.

İsrail Savunma Bakanı Katz da, Gece yarısı Çekici Operasyonu'ndan etkilendiklerini ifade ederek bunun Başkan Donald Trump'ın cesur ve tarihi bir kararı olduğunu, ABD ile birlikte, İran'ın nükleer santralini yok ettiklerini dile getirdi. Katz, “Ortak hedefimiz, başarılarımızı sürdürerek İran'ın nükleer programını geliştirmesini ve seri füze üretimi yapmasını engellemek. Çok bilinen bir ortaklığımız var, füze, savunma ve insansız hava araçları alanlarını güçlendirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlatmıştı. İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü olan İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine, sadece ABD’nin elinde bulunan ve “sığınak delici” denilen bombalarla "Gece yarısı Çekici" adını verdiği operasyonla saldırılar düzenlemişti.​​​​​​​ ABD Başkanı Donald Trump, saldırıları "büyük başarı" şeklinde nitelerken, medyaya sızan ilk hasar değerlendirme raporunda, saldırıların İran’ın nükleer programını “yok etmediği” sadece “birkaç ay gerilettiği” öne sürülmüştü.

Trump yönetimi ABD basınında çıkan haberlere sert tepki verirken, FBI ve Pentagon sızma hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.