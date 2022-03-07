ABD, Rusya'da tutuklanan Griner için uğraşıyor

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Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) Phoenix Mercury'nin, WNBA'e ara verilen dönemde ise Rus kulübü UMMC Ekaterinburg'un formasını giyen Griner, zor günler yaşıyor.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre geçen ay başkent Moskova'daki Sheremetyevo Havalimanı'nda gerçekleştirilen aramada, Griner'ın bavulunda kenevirden elde edilen yağ bulunduğu Rusya Federal Gümrük Servisi'nce duyuruldu. Söz konusu suçun 10 yıla kadar hapis cezası olduğu belirtildi.

31 yaşındaki basketbolcunun menajeri Lindsay Kagawa Colas, "Oyuncum ve Rusya'daki avukatının yanı sıra ailesi, oynadığı kulüpler, WNBA ve NBA yönetimleriyle de yakın iletişim halindeyiz." yorumunu yaptı.

Yaşananlar sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı da devreye girdi. Bakan Anthony Blinken, basın mensuplarının sorusu üzerine şu değerlendirmede bulundu:

"Bir ABD vatandaşı, Rusya da dahil dünyanın herhangi bir yerinde tutuklandığında, elbette mümkün olan her türlü yardımı sağlıyoruz. Rusya'daki ABD'lilerin davaları üzerinde çalışan bir büyükelçilik ekibimiz var. Haklarına saygı gösterilmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

Phoenix Mercury formasıyla 2014'te WNBA şampiyonu olan, 7 kez all-star seçilen Griner, UMMC Ekaterinburg formasıyla da 4 FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve 3 Rusya ligi şampiyonluğu yaşadı.

Griner, ABD Milli Takımı'nda ise 2'şer olimpiyat ve dünya şampiyonluğu elde etti.