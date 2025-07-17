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        Haberler Dünya Amerika ABD polisi vatandaş olmayanların bilgilerine erişebilecek | Dış Haberler

        ABD'de göçmenlik polisi vatandaş olmayanların bilgilerine erişebilecek

        ABD'de Sağlık Bakanlığı'na bağlı Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) ile İç Güvenlik Bakanlığı arasında yapılan anlaşmaya göre, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ekipleri, sağlık yardımı alan her göçmenin verilerine ulaşabilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 22:20 Güncelleme: 17.07.2025 - 22:20
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        ABD polisi vatandaş olmayanların bilgilerine erişebilecek
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        Associated Press'in (AP) ulaştığı bilgilere göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin talimatıyla Sağlık Bakanlığı ile İç Güvenlik Bakanlığı arasında bir anlaşma yapıldı.

        Anlaşma kapsamında ICE yetkilileri, Medicaid programına kayıtlı düzensiz göçmenlerin ve bazı yasal göçmenlerin, ad, adres, doğum tarihi, etnik köken ve sosyal güvenlik numarası gibi bilgilerine ulaşabilecek.

        ICE polisi söz konusu anlaşma sayesinde, düşük gelirlilere sağlık sigortası ve beslenme yardımı sağlayan Medicaid'e kayıtlı düzensiz göçmenleri daha kolay takibe alıp sınır dışı edebilecek.

        13 Haziran'da AP, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr'ın danışmanlarının, Medicaid programına kayıtlı kişilerin verilerinin aktarılması için talimat verdiğini iddia etmişti.

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