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        Haberler Dünya ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee'den Trump'a "Tanrı seni korudu" mesajı | Dış Haberler

        ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee'den Trump'a "Tanrı seni korudu" mesajı

        Washington'un İran'a saldırılara katılıp katılmayacağı tartışmalarının gündemde olduğu dönemde ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ABD Başkanı Donald Trump'a "Tanrı seni korudu" mesajı gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 17:12 Güncelleme: 17.06.2025 - 18:14
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        ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nden Trump'a: Tanrı seni korudu
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        Trump, Huckabee'nin kendisine gönderdiği mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

        ABD'nin İsrail'in yanında İran'a saldırılara katılıp katılmayacağı ve İran lideri Ali Hamaney'e suikast düzenlemesine ilişkin tartışmaların gündemde olduğu süreçte gelen mesajda Huckabee, "Sayın Başkan, Tanrı sizi Butler, Pensilvanya’da (suikast girişimi) korudu çünkü siz yüzyılın, belki de tüm zamanların en önemli Başkanı olacaksınız." ifadelerini kullandı.

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        Huckabee, yaşamı boyunca eski ABD Başkanı Harry S. Truman'dan bu yana Trump dönemine kadar hiçbir ABD Başkanı'nın "şu ankine benzer durumda olmadığını" savundu.

        Trump'ın "omuzlarında önemli sorumluluk olduğunu" savunan Huckabee, şöyle devam etti:

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        "Size akıl vermek için değil sadece cesaret vermek için yazıyorum. Gökten bir ses duyacağınıza inanıyorum ve bu ses, benimkinden ya da başka herhangi birininkinden çok daha önemlidir. Size konuşan birçok ses var efendim, ama sadece tek bir ses önemlidir: O’nun sesi."

        Kanada'daki G7 Zirvesi'nden erken ayrılan ve uçakta gazetecilere konuşan Trump, bugün Beyaz Saray Durum Odası’nda Orta Doğu'daki gelişmeleri takip edeceğini belirtmişti.

        Trump, Kanada'dan ayrılırken İran ile "ateşkes aradığını söylemediğini" ifade etmiş ayrıca İran'ın nükleer silah planlarından tamamen vazgeçmesini isteyerek "gerçek bir son" talep ettiğini aktarmıştı.

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