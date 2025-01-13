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        Haberler Bilgi Yaşam ABD Los Angeles yangını son durum 13 Ocak 2025: ABD Los Angeles yangını neden çıktı, söndü mü devam ediyor mu?

        ABD Los Angeles yangını son durum: ABD Los Angeles yangını neden çıktı, söndü mü, devam ediyor mu?

        Dünya basını ABD Los Angeles yangını son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Santa Ana bölgesi için uyarılar peş peşe gelirken Los Angeles yangını hala söndürülemedi. Bölgedeki şiddetli rüzgarlar söndürme çalışmalarını daha da zorlaştırıyor. Lüks malikanelerin küle döndüğü Los Angeles yangınının son durumu merak ediliyor. Yangında hasar gören yapılar arasında birçok Hollywood ünlüsünün konutu da bulunuyor. Peki Los Angeles yangını söndü mü, neden çıktı, ölü yaralı var mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 11:01 Güncelleme: 13.01.2025 - 15:43
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        • 1

          ABD Los Angeles yangını son durum merak ediiyor. ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde 5 noktada süren yangınlar günlerdir kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken bölgeye yakın yerleşim yerleri tahliye edildi. ABD Los Angeles orman yangını son durum ne, söndürüldü mü, can kaybı var mı soruları yanıt arıyor. 7 Ocak'tan bu yana süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. İşte Los Angeles yangın son durum ve gelişmeler…

        • 2

          LOS ANGELES YANGINI SÖNDÜ MÜ?

          Los Angeles yangını henüz söndürülemedi. Yetkililer yangını söndürmek için mücadele ediyor.

          ABD LOS ANGELES YANGINI SON DURUM

          ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kenti 7 Ocak'tan bu yana orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin 8'inin Palisades, 16'sının Eaton bölgesinden olduğu bildirildi.

        • 3

          California tarihinin en kötü yangın felaketi, şiddetli rüzgarların da etkisiyle hızlıca yayıldı. 7 Ocak akşamı 2 bölgede başlayan yangın, 6 bölgeye yayılmıştı. Yetkililer şu anda 3 bölgede alevlerle mücadele ediyor.

          Palisades bölgesindeki yangın en büyük yangın ve şu ana kadar 23 bin dönümden fazla alanı yok etti. Yangının yüzde 11'i kontrol altında.

          Eaton yangını ikinci en büyük yangın ve 14 bin dönümden fazla alan kül oldu. Yüzde 27'si kontrol altına alındı.

          Hurst yangını 799 dönümlük alanı yok etti, neredeyse tamamen kontrol altına alındı.

          Diğer yandan Los Angeles'ta zorunlu tahliye bölgeleri dışında okulların Pazartesi günü itibarıyla açılacağı ifade edildi.

          ZARAR 250 MİLYAR İLA 275 MİLYAR DOLAR ARASINDA

          Los Angeles'taki orman yangınları ABD tarihinin en maliyetli yangınları arasında yer alacak gibi duruyor. Accuweather, yangınlardan kaynaklanan mali kayıpların 250 milyar ila 275 milyar dolar arasında olacağı tahmininde bulundu.

        • 4

          Sekiz aydan uzun süredir yağış almayan bölgede başlayan yangınlar, Santa Ana rüzgarları olarak bilinen güçlü açık deniz rüzgarlarıyla da alevlerin yayılmasına sebep oldu ve söndürülmesini zorlaştırdı.

          California'da hava durumu tahmincileri, Los Angeles çevresindeki yangınları körükleyen şiddetli rüzgarların bu hafta tekrar artacağı konusunda uyarıda bulundu.

          Yetkililer, rüzgarların hafta sonu boyunca nispeten sakin olduğunu, Santa Ana rüzgarlarının Pazar gecesinden Çarşamba gününe kadar tekrar artacağı ve saatte 96 km hıza ulaşacağını bildirdi.

        • 5

          AMERİKA'DAKİ YANGIN NEDEN SÖNDÜRÜLEMİYOR?

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          Yangının ilerlemesinde en büyük etken olarak gösterilen rüzgarın hızı 160 kilometre hızla seyrediyordu ve bu da yangının diğer bölgelere sıçramasına neden oldu. Ulusal Meteoroloji Servisi yetkilileri, yangını şiddetlendirebilecek rüzgarın 15 Ocak'a kadar sürebileceği uyarısında bulundu.

        • 6

          YANGIN NEDEN ÇIKTI?

          Şiddetli rüzgarlar ve bölgedeki ahşap evlerin çokluğu yangınların ilerlemesi için bir sebep.

          ABD'deki yangınların en yaygın kaynağı olan yıldırım,Palisades ve Eaton yangınlarının nedeni olarak elendi.

        • 7

          Ayrıca, yangınların başlamasında en büyük iki sebep olan kundaklama veya elektrik hatlarının da yangına sebep olduğuna dair bir gösterge yok.

          California'nın 2022-23 yıllarındaki çok yağışlı yılları, geçen yılki kuraklıkta kuruyan ve bol miktarda yakacak oluşturan büyük bir bitki örtüsü büyümesine neden oldu.

          Olağanüstü kurak bir dönemin birleşimi - Los Angeles şehir merkezi Ekim ayından bu yana yalnızca 0,4 cm yağmur aldı - ve Santa Ana rüzgarları olarak bilinen güçlü açık deniz rüzgarları da orman yangınları için olağan koşullar yarattı.

          Rüzgarların Cuma gününden Cumartesi gününe kadar biraz hafiflemesi beklenirken, hava durumu tahmincileri Pazar gününden Pazartesi gününe kadar tekrar artacağı konusunda uyardı.

        • 8
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