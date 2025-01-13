California tarihinin en kötü yangın felaketi, şiddetli rüzgarların da etkisiyle hızlıca yayıldı. 7 Ocak akşamı 2 bölgede başlayan yangın, 6 bölgeye yayılmıştı. Yetkililer şu anda 3 bölgede alevlerle mücadele ediyor.

Palisades bölgesindeki yangın en büyük yangın ve şu ana kadar 23 bin dönümden fazla alanı yok etti. Yangının yüzde 11'i kontrol altında.

Eaton yangını ikinci en büyük yangın ve 14 bin dönümden fazla alan kül oldu. Yüzde 27'si kontrol altına alındı.

Hurst yangını 799 dönümlük alanı yok etti, neredeyse tamamen kontrol altına alındı.

Diğer yandan Los Angeles'ta zorunlu tahliye bölgeleri dışında okulların Pazartesi günü itibarıyla açılacağı ifade edildi.

ZARAR 250 MİLYAR İLA 275 MİLYAR DOLAR ARASINDA

Los Angeles'taki orman yangınları ABD tarihinin en maliyetli yangınları arasında yer alacak gibi duruyor. Accuweather, yangınlardan kaynaklanan mali kayıpların 250 milyar ila 275 milyar dolar arasında olacağı tahmininde bulundu.