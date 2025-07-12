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        ABD'li ünlü oyuncu Bodrum tatilinde

        ABD'li ünlü oyuncu Anya Taylor Joy, Bodrum tatiline devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2025 - 15:05 Güncelleme: 12.07.2025 - 15:15
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        ABD'li ünlü oyuncu Bodrum tatilinde
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; ABD'li ünlü oyuncu Anya Taylor Joy, Bodrum tatiline devam ediyor.

        'The Queen's Gambit' dizisiyle, 'Furiosa: Bir Mad Max Destanı' filminin başrol oyuncusu Hollywood yıldızı Anya Taylor Joy'a Bodrum tatiline annesi ve babası eşlik ediyor.

        Bir haftalık tatili sırasında kaldığı otelin balkonunda görüntülenen Anya Taylor Joy, babasıyla birlikte bir süre Bodrum manzarasını seyrettikten sonra otelden ayrıldı.

        ABD'li ünlü oyuncu Bodrum'da
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        #Anya Taylor Joy
        #BODRUM
        #ABD
        #tatil

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