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        Haberler Magazin Ünlü oyuncu Anya Taylor-Joy, Bodrum'da - Magazin haberleri

        Ünlü oyuncu Anya Taylor-Joy, Bodrum'da

        ABD'li ünlü oyuncu Anya Taylor-Joy, tatil için geldiği Bodrum'da görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 11:05 Güncelleme: 11.07.2025 - 11:05
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        ABD'li ünlü oyuncu Bodrum'da
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        'The Witch' ve 'Furiosa: Bir Mad Max Destanı' filmlerinin yanı sıra 'The Queen's Gambit' ve 'Peaky Blinders' dizilerindeki rolleriyle de tanınan ABD'li ünlü oyuncu Anya Taylor-Joy, annesi Jennifer Marina Joy ile Bodrum'a geldi.

        Anya Taylor-Joy, annesiyle birlikte bir mağazadan alışveriş yaptı. Anne - kız, alışveriş sonrasında çay ikramını geri çevirmedi. Anya Taylor-Joy'un Bodrum'a ilk kez, annesinin ise ikinci kez geldiği öğrenildi.

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        29 yaşındaki Anya Taylor-Joy, 2017'de Cannes Film Festivali'nde, sinemanda yılın en iyi genç kadın ve erkek oyuncularına kariyerlerini desteklemek ve cesaretlendirmek için verilen ödül olan 'Trophée Chopard'ın sahibi olmuş ve aynı yıl, BAFTA Rising Star Ödülü'ne de aday gösterilmişti.

        Anya Taylor-Joy, başrolünde yer aldığı 2024 yapımı 'Furiosa: Bir Mad Max Destanı'nda 'Furiosa'yı canlandırdı.

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        #Anya Taylor-Joy

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