ABD'li oyuncu Jenna Ortega'dan Gazze paylaşımı

Ortega'nın, başrolünde olduğu "Wednesday" isimli dizinin 2'nci sezon çekimleri için filmden ayrıldığı doğrulanırken, yerel basında, geçmişte Filistin'e destek veren paylaşımlar yapan oyuncunun, Barrera'nın kovulmasına tepki olarak filmden ayrıldığı iddia edilmişti.



Filmin yönetmeni Christopher Landon da; "yapımın artık bir kabusa döndüğünü" dile getirerek, görevinden ayrıldığını açıklamıştı.