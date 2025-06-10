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        Haberler Dünya ABD'li komutan: Trump'a İran'la ilgili seçenekleri sunduk | Dış Haberler

        ABD'li komutan: Trump'a İran'la ilgili seçenekleri sunduk

        ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereleri devam ederken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Micheal Kurilla, İran ile diplomasiden bir sonuç alınamaması durumuna karşın ABD Başkanı Donald Trump'a ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e geniş çaplı seçenekler sunduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 10.06.2025 - 18:50 Güncelleme: 10.06.2025 - 18:54
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        CENTCOM Komutanı: Trump'a seçenekleri sunduk
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        ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereleri sürerken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanından konuya ilişkin açıklama geldi.

        CENTCOM Komutanı Micheal Kurilla, İran'ın uranyum zenginleştirmeye devam etme kararı alması durumunda, bunu engellemek için askeri gücün kullanılmasına ilişkin soruya yanıt verdi.

        CENTCOM Komutanı Kurilla, İran'a dair seçeneklerin ABD Başkanı Donald Trump'a ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e sunulduğunu belirtti.

        Kurilla ayrıca, İran'ın nükleer silah elde etmemesi için ABD'nin önünde stratejik bir fırsatın bulunduğunu dile getirirken, İran'ın uranyum zenginleştirmesinde yüzde 60 oranına ulaştığını ifade etti.

        ABD Başkanı Donald Trump ise son açıklamasında Fox News'e konuştu. Trum açıklamasında, İran'ın müzakerelerde çok daha agresif olmaya başladığını ifade etti.

        İran'ın uranyum zenginleştirme konusundaki tutumu, ABD tarafından kabul görmezken tarafların hafta sonu tekrardan bir araya gelmesi bekleniyor.

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, konuya ilişkin açıklamasında, "İran-ABD dolaylı görüşmelerinin bir sonraki turunun gelecek pazar günü Maskat'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor." ifadelerini kullandı.

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        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, İran ile görüşmelerin 12 Haziran'da yapılacağını duyurmuştu.

        İran ile ABD nükleer görüşmeleri

        İran ile ABD arasında devam eden nükleer müzakere sürecinde taraflar şu ana kadar Maskat ve Roma'da 5 tur görüşme gerçekleştirdi.

        Görüşmelerde, Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında temel anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor.

        İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

        ABD, İran'a uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını da içeren bir anlaşma teklifi sunmuştu. İran ise "kırmızı çizgilerini" aşan teklifi kabul etmeyeceğini ve kendi teklifini içeren şekilde ABD'ye bir yanıt hazırladığını bildirmişti.

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