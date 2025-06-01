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        Haberler Dünya ABD İran'a nükleer konusunda teklifini sundu | Dış Haberler

        ABD İran'a nükleer konusunda teklifini sundu

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin nükleer anlaşma teklifini kendilerine sunduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 00:59 Güncelleme: 01.06.2025 - 00:59
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        ABD İran'a teklifini sundu
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        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaklaşık iki hafta önce sözünü ettiği nükleer anlaşma teklifinin bugün Umman tarafından kendilerine teslim edildiğini açıkladı.

        Erakçi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi'nin Tahran'ı ziyaret ettiğini bildirdi.

        İranlı bakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Değerli kardeşim Umman'ın seçkin Dışişleri Bakanı Busaidi, bugün Tahran'a kısa bir ziyaret gerçekleştirerek, İran halkının ilkeleri, ulusal çıkarları ve hakları doğrultusunda uygun şekilde yanıtlanacak bir ABD teklifinin unsurlarını sundu."

        İran ile ABD nükleer görüşmeleri ve Trump'ın teklifi

        İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında temel anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor.

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        İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

        Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer, son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.

        Taraflar, şu ana kadar Umman aracılığında beş tur görüşme gerçekleştirdi. Bir sonraki görüşmelerin yeri ve zamanı henüz belirlenmedi.

        ABD basını, Amerikalı müzakerecilerin 11 Mayıs'ta Umman'da yapılan nükleer görüşmelerde İran heyetine yazılı bir nükleer anlaşma teklifi sunduğunu yazmıştı.

        Trump da konuya ilişkin soruya, "Evet bir teklif var. Ama (İran) hızlı hareket etmeli, aksi takdirde kötü şeyler olacak." ifadeleriyle yanıt vermişti.

        İran ise kendilerine ABD'den herhangi bir yazılı teklif gelmediğini bildirmişti.

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