Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Eğitim Bakanlığı, yabancı fon beyanlarındaki eksikler nedeniyle Michigan Üniversitesi'ne soruşturma açtı | Dış Haberler

        ABD Eğitim Bakanlığı, yabancı fon beyanlarındaki eksikler nedeniyle Michigan Üniversitesi'ne soruşturma açtı

        ABD Eğitim Bakanlığı, yabancı fonlara ilişkin beyanların "eksik ve hatalı" doldurulması nedeniyle Michigan Üniversitesine yönelik soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 10:35 Güncelleme: 16.07.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump yönetimi, Michigan Üniversitesi'ne soruşturma açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, üniversitenin on milyonlarca dolarlık yabancı fonu geç ve yanlış şekilde raporladığı, bazı fon kaynaklarının "hükümet dışı kuruluş" olarak tanımlandığı ancak bunların çoğunun doğrudan yabancı hükümetlere bağlı olduğu belirtildi.

        Bu nedenle, Michigan Üniversitesine yabancı fon beyanlarındaki eksikler nedeniyle soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, üniversitenin hem ahlaki hem de yasal olarak yabancı ortaklıklarını açıkça beyan etme yükümlülüğü olduğu hatırlatıldı.

        Bakanlık, üniversiteden yabancı fonlarla ilgili vergi belgelerinin, tüm yabancı hediyelerin, hibe ve sözleşmelerin listesini içeren kapsamlı bir dökümü 30 gün içinde sunmasını talep etti.

        Ayrıca açıklamada, haziranda üniversiteyle bağlantılı 2 Çinli bilim insanının biyolojik materyalleri ABD'ye kaçak yollarla sokmakla suçlanmasının üniversitenin "sabotaja karşı savunmasız kaldığını ortaya koyduğu" kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #michigan üniversitesi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Başkentte zincirleme kaza! Yaralılar var!
        Başkentte zincirleme kaza! Yaralılar var!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Hakan için transfer açıklaması!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Cumhuriyetçilerden Ukrayna konusunda 'U' dönüşü
        Cumhuriyetçilerden Ukrayna konusunda 'U' dönüşü
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        İrem ile Furkan tatilde
        İrem ile Furkan tatilde
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Dedemin Kürt raporu
        Dedemin Kürt raporu
        Orkun Kökçü'den transfer itirafı!
        Orkun Kökçü'den transfer itirafı!
        "Fed faizini düşürün"
        "Fed faizini düşürün"
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        Habertürk Anasayfa