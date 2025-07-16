ABD Eğitim Bakanlığı, yabancı fon beyanlarındaki eksikler nedeniyle Michigan Üniversitesi'ne soruşturma açtı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, üniversitenin on milyonlarca dolarlık yabancı fonu geç ve yanlış şekilde raporladığı, bazı fon kaynaklarının "hükümet dışı kuruluş" olarak tanımlandığı ancak bunların çoğunun doğrudan yabancı hükümetlere bağlı olduğu belirtildi.

Bu nedenle, Michigan Üniversitesine yabancı fon beyanlarındaki eksikler nedeniyle soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, üniversitenin hem ahlaki hem de yasal olarak yabancı ortaklıklarını açıkça beyan etme yükümlülüğü olduğu hatırlatıldı.

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Bakanlık, üniversiteden yabancı fonlarla ilgili vergi belgelerinin, tüm yabancı hediyelerin, hibe ve sözleşmelerin listesini içeren kapsamlı bir dökümü 30 gün içinde sunmasını talep etti.

Ayrıca açıklamada, haziranda üniversiteyle bağlantılı 2 Çinli bilim insanının biyolojik materyalleri ABD'ye kaçak yollarla sokmakla suçlanmasının üniversitenin "sabotaja karşı savunmasız kaldığını ortaya koyduğu" kaydedildi.