ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Rubio ve Şeybani telefonda konuştu.

Görüşmede Rubio, ABD'nin ve Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye ile ilgili terör listelerini gözden geçirerek, konuyla ilgili ileri adımlar atmayı değerlendireceklerini kaydetti.

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Bu adımların hem Suriye halkı hem de ABD-Suriye ilişkileri için yeni bir dönemin başlangıcı olmasını umduğunu ifade eden Rubio, devrik rejim lideri Beşşar Esad ve ortakları dahil olmak üzere "kötü niyetli aktörlere" yönelik yaptırımları sürdürme niyetini vurguladı.

İkili ayrıca, terörizmle mücadele, İran, İsrail-Suriye ilişkileri ve Esad rejiminin kimyasal silah programının kalıntılarının yok edilmesi gibi çeşitli konuları ele aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Haziran'da, ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarını sonlandıran başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.