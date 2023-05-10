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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan tahıl koridoru açıklaması: Türkiye ve BM'nin gösterdiği çaba için minnettarız

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Karadeniz tahıl koridorunun yeniden açılması için gösterdiği çabadan dolayı Türkiye ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterress'e minnettar olduklarını dile getirdi

Giriş: 10.05.2023 - 07:34 | Güncelleme: ABONE OL
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan tahıl koridoru açıklaması: Türkiye ve BM'nin gösterdiği çaba için minnettarız
AA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterress’e Karadeniz tahıl koridorunun yeniden açılması için gösterdiği çabadan dolayı minnettar olduklarını belirterek, "Dünya, Moskova'nın Ukrayna'ya karşı savaşında insanların açlığını silah olarak kullanmayı birkaç haftada bir hatırlatmak durumunda kalmamalı." dedi.

Foto: DHA
Foto: DHA

Blinken, Washington’da İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı, Çin ile rekabet, bölgesel ve küresel güvenlik konularını ele aldıklarını belirten Blinken, "Ayrıca Karadeniz Tahıl Girişiminin uzatılması ve kapsamının genişletilmesine duyulan acil ihtiyacı görüştük." dedi.

Blinken, "Son günlerde Rusya yeniden Ukrayna limanlarına gemilerin gitmesini engelleyerek dünya pazarına, Afrika, Ortadoğu ve dünya genelinde gıdaya ihtiyacı olan insanlara giden gıda miktarını azaltan sinik eyleme geri döndü. BM Genel Sekreteri ve Türkiye'deki meslektaşlarımıza çıkmazı kırmak için yorulmaksızın gösterdikleri çaba için minnettarız. Dünya, Moskova'nın Ukrayna'ya karşı savaşında insanların açlığını silah olarak kullanmamayı birkaç haftada bir hatırlatmak durumunda kalmamalı." ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA SAVAŞI FİLM DEĞİL"

Aynı konuda değerlendirmede bulunan Cleverly ise Ukrayna-Rusya savaşının ekonomik etkilerinin savaşın yan etkisinden ziyade bizzat bir parçası olduğunu söyledi.

İngiliz bakan, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tesis edilen Birleşmiş Milletler Anlaşması'ndaki prensipler uygulanmadığı takdirde büyük ülkelerin küçük komşularını işgal etmekten geri durmayacağını ve dünyanın daha tehlikeli bir yer haline geleceğini söyledi.

Cleverly, "Ukraynalılar çok acı çekiyor olabilir ama bu sadece Ukrayna ile ilgili bir konu değil, Bu bizim ve Ukrayna'nın çıkarıyla ilgili bir konu ve onları savunmamız, desteğimizde kararlı kalmamız doğru bir tutum. Eğer kararlı durmazsak bu savaş daha acı verici ve daha pahalı hale gelecektir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın beklenen karşı saldırısı üzerine de yorum yapan Cleverly, şöyle konuştu:

"Bu bir film değil. Savaş söz konusu olduğunda kesinlik yoktur. Ukraynalılar, beklentilerin ötesinde performans gösterdiler, ancak savaşta hiçbir garanti yoktur. Bu nedenle, Ukraynalılara büyük bir destek vermemiz gerektiğini kabul etmeliyiz. Dediğim gibi, hızlı bir şekilde öğrendiler, çok başarılı bir şekilde uyum sağladılar ve kendilerini inanılmaz derecede etkili bir şekilde savundular. Ve bu yaklaşan saldırı büyük kazanımlar getirse bile, bu çatışma düzgün bir şekilde çözülünceye kadar desteğe devam etmeliyiz."

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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