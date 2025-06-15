ABD'deki göçmen protestoları sürerken Kendall Jenner'dan gelen siyasi mesaj şaşırttı

Los Angeles'ta, ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle gerçekleştirilen göçmenlere yönelik baskınlar nedeniyle huzursuzluk devam ederken, ünlü süper model Kendall Jenner, verdiği siyasi içerikli mesajla hayranlarını şaşırttı.

Trump'ın, California Valisi Gavin Newsom'ın itirazlarına rağmen bölgeye göçmen baskınları emri verip iki bin Ulusal Muhafız askerini konuşlandırmasının ardından protestolar patlak verdi. Genelde siyasetten uzak duruşuyla bilinen Jenner, öfkesini dile getiren ünlüler arasına katıldı.

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Eva Longoria ve Chrissy Teigen'ın ardından, Trump'ın göçmen politikasına tepki gösteren Jenner, farkındalık yaratma amacıyla 'Los Angeles Göçmen Topluluk Kaynakları'nı destekleyen bir mesaj paylaştı.

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Kuruluşun sosyal medyasına giden bir bağlantı paylaşan Jenner, "Los Angeles, tüm topluluğumuzu harekete geçirme zamanı. Eylemleriniz gerçekten fark yaratıyor. Birbirimize göz kulak olurken siz de üzerinize düşeni yapın" dedi.

Ünlü model ayrıca, hayranlarına, "Los Angeles birlik içinde. Bu göçmen topluluğu kaynaklarını geniş çapta paylaşın. Yeniden yayınlayın, yaygınlaştırın, organize edin" diye seslendi.

Trump'ın sokaklarda devam eden protesto gösterileri sırasında California Valisi Gavin Newsom'ın itirazlarına rağmen bölgeye California Ulusal Muhafızları ile birlikte iki bin asker gönderme emri verdiği haberinin ardından ABD'de tepkiler yükseldi