ABD'de İsrailli esirlere destek yürüyüşüne saldırı
ABD'nin Colorado eyaletindeki Boulder şehrinde İsrailli esirlere destek amaçlı düzenlenen yürüyüşe gerçekleşen saldırıda 6 kişi yaralandı. 45 yaşındaki saldırganın, yürüyüşe katılanlara yanıcı madde ile saldırdığı ve gözaltına alındığı bildirildi
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ABD'nin Colorado eyaletinde İsrailli esirlere destek amaçlı yürüyüş yapan gruba düzenlenen saldırıda 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
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Federal Soruşturma Bürosu (FBI), olayı 'terör saldırısı' olarak değerlendirdiklerini bildirdi.
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Saldırıyı düzenleyen 45 yaşındaki Mohamed Sabry Soliman'ın hafif yaralandığını duyurdu. Emniyet yetkilileri, Soliman'ın, "Özgür Filistin" sloganı attığını açıkladı.
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45 yaşındaki saldırgan, ihbar üzerine bölgeye varan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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Saldırganın, İsrail yanlısı gruba ev yapımı silahla saldırdığı ardından üzerlerine molotofkokteyli fırlattığı ifade edildi.
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Saldırıda yaşları 67 ve 88 arasında olan 6 kişi yaralandı.
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FBI Başkanı Kash Patel olayı "hedefli terör saldırısı" olarak nitelendirirken, Colorado Başsavcısı Phil Weiser da saldırıyı "nefret suçu" olarak tanımlayarak detaylı soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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Diğer yandan, geçtiğimiz günlerde ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda İsrail Büyükelçiliğinde çalışan 2 kişi hayatını kaybetmişti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.