Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'de İsrailli esirlere destek yürüyüşüne saldırı | Dış Haberler

        ABD'de İsrailli esirlere destek yürüyüşüne saldırı

        ABD'nin Colorado eyaletindeki Boulder şehrinde İsrailli esirlere destek amaçlı düzenlenen yürüyüşe gerçekleşen saldırıda 6 kişi yaralandı. 45 yaşındaki saldırganın, yürüyüşe katılanlara yanıcı madde ile saldırdığı ve gözaltına alındığı bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 10:26 Güncelleme: 02.06.2025 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ABD'nin Colorado eyaletinde İsrailli esirlere destek amaçlı yürüyüş yapan gruba düzenlenen saldırıda 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

        • 2

          Federal Soruşturma Bürosu (FBI), olayı 'terör saldırısı' olarak değerlendirdiklerini bildirdi.

        • 3

          Saldırıyı düzenleyen 45 yaşındaki Mohamed Sabry Soliman'ın hafif yaralandığını duyurdu. Emniyet yetkilileri, Soliman'ın, "Özgür Filistin" sloganı attığını açıkladı.

        • 4

          45 yaşındaki saldırgan, ihbar üzerine bölgeye varan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        • 5

          Saldırganın, İsrail yanlısı gruba ev yapımı silahla saldırdığı ardından üzerlerine molotofkokteyli fırlattığı ifade edildi.

        • 6

          Saldırıda yaşları 67 ve 88 arasında olan 6 kişi yaralandı.

        • 7

          FBI Başkanı Kash Patel olayı "hedefli terör saldırısı" olarak nitelendirirken, Colorado Başsavcısı Phil Weiser da saldırıyı "nefret suçu" olarak tanımlayarak detaylı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

        • 8

          Diğer yandan, geçtiğimiz günlerde ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda İsrail Büyükelçiliğinde çalışan 2 kişi hayatını kaybetmişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        Bütçede konut ve kiranın payı yükseldi
        Bütçede konut ve kiranın payı yükseldi
        Düğün ve cenaze! Yaşlı adamı taşla öldürdü!
        Düğün ve cenaze! Yaşlı adamı taşla öldürdü!
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Peş peşe geliyor... Yeğeni çırpınmaya başladı!
        Peş peşe geliyor... Yeğeni çırpınmaya başladı!
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        Araç hurdaya döndü... Yamaçtan kaya koptu!
        Araç hurdaya döndü... Yamaçtan kaya koptu!
        En büyük üç pazarından biri Türkiye olacak
        En büyük üç pazarından biri Türkiye olacak
        Tek tip çay içmekten sıkılanlar buraya!
        Tek tip çay içmekten sıkılanlar buraya!
        Yargıtay’dan flaş izin ücreti kararı
        Yargıtay’dan flaş izin ücreti kararı
        Habertürk Anasayfa