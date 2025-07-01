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        Haberler Dünya ABD'de federal göçmenlik uygulamalarını engellediği gerekçesiyle Los Angeles yönetimine dava açıldı | Dış Haberler

        ABD'de federal göçmenlik uygulamalarını engellediği gerekçesiyle Los Angeles yönetimine dava açıldı

        ABD Adalet Bakanlığı, göçmenlere ilişkin federal yasaların uygulanmasını engelleyen "sığınak şehir politikası" nedeniyle Los Angeles yerel yönetimine dava açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 12:01 Güncelleme: 01.07.2025 - 12:01
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        Trump yönetimi ve Los Angeles arasında kriz sürüyor
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        Los Angeles Belediye Meclisinden Kasım 2024'te geçen ve kent kaynaklarının federal göçmenlik yasalarını uygulamak üzere kullanılmasını yasaklayan "sığınak şehir politikası", uzun süredir Başkan Donald Trump yönetimi ile yerel yönetim arasında anlaşmazlığa yol açıyor.

        Adalet Bakanlığınca açılan ve ABD Bölge Mahkemesinde görülen dava kapsamında, Los Angeles yönetimi, Washington'ın "düzensiz göçmen sorununu" çözmeye yönelik çabalarını engellemekle suçlandı.

        Kentin göçmenleri korumaya yönelik yönetmeliği çerçevesinde, federal yasaların "çiğnendiği" ve yasal statüsü olmayan kişilerle alakalı bilgi paylaşımının yapılmadığı iddia edilen davada, "sığınak şehir politikası"nın Anayasa'ya aykırı olduğu savunuldu.

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        Bakanlık tarafından doldurulan dava dilekçesinde, "Los Angeles'ın federal göçmenlik yetkilileriyle işbirliği yapmayı reddetmesi sonucu, 6 Haziran 2025'ten bu yana kentte kanunsuz eylemler, isyan, yağmacılık ve vandalizm baş gösterdi." ifadesine yer verildi.

        ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, davaya ilişkin basın açıklamasında, söz konusu politikanın, kentte tanık olunan "şiddet, kaos ve kolluk kuvvetlerini hedef alan saldırıların" temel nedeni olduğunu belirtti.

        Bondi'nin baş danışmanı Chad Mizelle de X hesabındaki paylaşımında, "Kent yönetimi ile Los Angeles sakinleri buna katılsın veya katılmasın, Los Angeles'ta federal göçmenlik yasalarını uygulamayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

        Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

        ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltı işlemi uygulanan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

        ABD Savunma Bakanlığı, Trump'ın talimatıyla 4 bin Ulusal Muhafız'ı bölgede görevlendirmek üzere harekete geçirirken Bakan Pete Hegseth, "artan tehditler nedeniyle" yaklaşık 700 deniz piyadesinin de düzeni sağlamak amacıyla Los Angeles'a konuşlandırılacağını açıklamıştı.

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