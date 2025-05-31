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        Haberler Dünya Amerika ABD Başkanı Trump'tan çelik için gümrük vergisi açıklaması | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan çelik için gümrük vergisi açıklaması

        ABD Başkanı Donald Trump, çelik için uygulanacak gümrük vergisinin yüzde 50'ye çıkacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 01:43 Güncelleme: 31.05.2025 - 03:09
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        Trump çelik için vergiyi yüzde 50'ye çıkartacak
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        ABD Başkanı Trump, çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarılacağını açıkladı. Trump, US Steel'in Pennsylvania'daki tesisinde çelik endüstrisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Çelik ithalatına uygulanan tarifelerin artırılacağını belirten Trump, "ABD'ye ithal edilen çeliğe uygulanan gümrük vergisini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkaracağız." dedi.

        Trump, çelik tarifelerinin artırılmasının ABD'deki çelik endüstrisini daha da güvence altına alacağını ifade etti.

        ABD Başkanı Trump, 10 Şubat'ta çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameleri imzalamıştı. Söz konusu tarifler, 12 Mart'ta yürürlüğe girmişti.

        "ÇELİK ENDÜSTRİSİ BİR ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ"

        Trump, "çelik endüstrisinin baş tacı" US Steel'in, çelik işçileri için hiçbir koruma olmaksızın yabancılara satılmasına asla izin vermeyeceğini söylediğini anımsattı.

        US Steel'in Japon çelik üreticisi Nippon Steel ile ortaklık anlaşmasına değinen Trump, şirketin genel merkezini Pittsburgh şehrinde tutacağını kaydetti.

        Trump, Nippon'u iyi bir teklif alana kadar birçok kez reddettiğini ifade ederek, şirketin ABD'ye milyarlarca dolar yatırım yapacağını anlattı.

        US Steel'i çelik ithalatına yüzde 25 tarife getirerek "kurtardıklarını" savunan Trump, böylece ABD'yi korkunç etkilerden koruduklarını öne sürdü.

        Trump, çelik endüstrisine verdiği önemden bahsederek, "Güçlü bir çelik endüstrisi sadece bir itibar, refah ve gurur meselesi değil, her şeyden önce bir ulusal güvenlik meselesidir." dedi.

        ÇELİK TARİFELERİ GELECEK HAFTA ARTIRILACAK

        Öte yandan Beyaz Saray'ın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, çelik tarifelerinin ABD çelik endüstrisini yabancı etkisinden ve haksız rekabetten daha fazla korumak amacıyla gelecek hafta yükseltileceği bildirildi.

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