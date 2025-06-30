Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Beyaz Saray: Suriye'ye yaptırımlar kaldırılacak | Dış Haberler

        Beyaz Saray: Suriye'ye yaptırımlar kaldırılacak

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları öğleden sonra imzalayacağı bir kararname ile sonlandıracağını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 30.06.2025 - 18:15 Güncelleme: 30.06.2025 - 21:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyaz Saray: Suriye'ye yaptırımlar kaldırılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD basının haberi, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt tarafından teyit edildi. Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları öğleden sonra imzalayacağı bir kararname ile kaldıracağını bildirdi.

        ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ayında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Ahmed Şara ile bir araya gelmişti.

        ABD Başkanı, Ahmed Şara'dan övgü ile bahsederken, Suriye'ye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılabileceğinin sinyalini vermişti.

        ABD merkezli haber platformu Axios ise, ABD yönetiminin, Suriye ile İsrail arasında olası bir güvenlik anlaşması için ön müzakerelerde bulunduğunu ifade etti.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine ilişkin bir kararname imzalayacağı bildirilmişti.

        CBS muhabirinin X hesabından yaptığı paylaşıma göre, ilgili kararname bugün imzalanacak. CBS ilgili haberini, 2 farklı kaynağa dayandırdı.

        SURİYE DIŞİŞLERİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

        Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD Başkanı Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la tarihi bir görüşme gerçekleştirdi." ifadesi kullanılmıştı

        REKLAM

        Açıklamada, Suudi Arabistan, Suriye ve ABD Dışişleri Bakanlarının da katıldığı toplantının başlıca gündem maddesinin, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması, yeniden inşa süreci ve bölgesel istikrarın sağlanması olduğu belirtilmişti.

        Trump'ın, bu kritik dönemde Suriye halkına destek verdiği vurgulanan açıklamada, Şara'nın da bölgesel ve uluslararası destekten dolayı memnuniyetini dile getirdiği aktarılmıştı.

        Açıklamada, Bin Selman'ın da bu adımın bölgesel istikrara yönelik önemine vurgu yaptığı ifade edilmişti.

        Toplantıda ayrıca, Suriye-ABD işbirliği çerçevesinde terörle mücadele ve istikrarı engelleyen Suriyeli olmayan silahlı grupların bitirilmesi konusunda işbirliği konularının ele alındığı kaydedilmişti.

        Açıklamada, ikili koordinasyonun takibi ve varılan anlaşmaları güçlendirmek amacıyla Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bir araya gelmesinin beklendiği belirtilmişti.

        *Fotoğraf: İHA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray'dan Richarlison bombası!
        Galatasaray'dan Richarlison bombası!
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        18 kişilik gasp çetesi çökertildi
        18 kişilik gasp çetesi çökertildi
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Beşiktaş'a gelmeden evlilik teklifi
        Beşiktaş'a gelmeden evlilik teklifi
        İşte Abraham'ın İstanbul'a geliş tarihi!
        İşte Abraham'ın İstanbul'a geliş tarihi!
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        En düşük emekli aylığına düzenleme
        En düşük emekli aylığına düzenleme
        30 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        30 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Rüzgar şiddeti ve yağış beklentileri açıklaması
        Rüzgar şiddeti ve yağış beklentileri açıklaması
        Yunus Akgün'de imza bekleniyor!
        Yunus Akgün'de imza bekleniyor!
        Klima kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Klima kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Yangın işte böyle yayılıyor! Canlı yayında ters rüzgar etkisi!
        Yangın işte böyle yayılıyor! Canlı yayında ters rüzgar etkisi!
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Habertürk Anasayfa