Beyaz Saray: Suriye'ye yaptırımlar kaldırılacak

ABD basının haberi, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt tarafından teyit edildi. Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları öğleden sonra imzalayacağı bir kararname ile kaldıracağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ayında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Ahmed Şara ile bir araya gelmişti.

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ABD Başkanı, Ahmed Şara'dan övgü ile bahsederken, Suriye'ye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılabileceğinin sinyalini vermişti.

ABD merkezli haber platformu Axios ise, ABD yönetiminin, Suriye ile İsrail arasında olası bir güvenlik anlaşması için ön müzakerelerde bulunduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine ilişkin bir kararname imzalayacağı bildirilmişti.

CBS muhabirinin X hesabından yaptığı paylaşıma göre, ilgili kararname bugün imzalanacak. CBS ilgili haberini, 2 farklı kaynağa dayandırdı.

SURİYE DIŞİŞLERİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD Başkanı Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la tarihi bir görüşme gerçekleştirdi." ifadesi kullanılmıştı

REKLAM Açıklamada, Suudi Arabistan, Suriye ve ABD Dışişleri Bakanlarının da katıldığı toplantının başlıca gündem maddesinin, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması, yeniden inşa süreci ve bölgesel istikrarın sağlanması olduğu belirtilmişti. Trump'ın, bu kritik dönemde Suriye halkına destek verdiği vurgulanan açıklamada, Şara'nın da bölgesel ve uluslararası destekten dolayı memnuniyetini dile getirdiği aktarılmıştı. Açıklamada, Bin Selman'ın da bu adımın bölgesel istikrara yönelik önemine vurgu yaptığı ifade edilmişti. Toplantıda ayrıca, Suriye-ABD işbirliği çerçevesinde terörle mücadele ve istikrarı engelleyen Suriyeli olmayan silahlı grupların bitirilmesi konusunda işbirliği konularının ele alındığı kaydedilmişti. Açıklamada, ikili koordinasyonun takibi ve varılan anlaşmaları güçlendirmek amacıyla Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bir araya gelmesinin beklendiği belirtilmişti. *Fotoğraf: İHA, temsilidir