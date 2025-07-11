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        Haberler Gündem Ankara ABB'den "içme suyu" iddialarına ilişkin açıklama | Son dakika haberleri

        ABB'den "TBMM'de içme suyundan kaynaklı salgın yaşandığı" iddialarına ilişkin açıklama

        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yakın zamanda "Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) içme suyundan kaynaklı salgın yaşandığı" iddialarına ilişkin incelemeler yapıldığını, bu incelemeler sonucunda suda olumsuz bir durum tespit edilmediğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 12:52 Güncelleme: 11.07.2025 - 12:52
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        ABB'den "içme suyu" iddialarına ilişkin açıklama
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        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yakın zamanda "Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) içme suyundan kaynaklı salgın yaşandığı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

        ASKİ Genel Müdürlüğünce, sağlanan içme suyunun kalitesinin ASKİ ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce sürekli kontrol edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "2024 yılında yaklaşık 100 bin adet numune analiz edilmiş ve su kalitesi sürekli izlenmiştir. Yapılan analiz sonuçları periyodik olarak ASKİ internet sitesinde yayımlanmaktadır. Son incelememiz tüm ilçelerimizde 7 Temmuz 2025'te gerçekleşmiştir ve herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Bununla birlikte, bahse konu iddialar sonrası, TBMM'nin de içinde yer aldığı bölge yeniden incelenmiştir ve herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmamıştır. Ayrıca Meclis dışında o bölge genelinde herhangi bir şikayet tarafımıza vatandaşlar tarafından iletilmemiştir."

        Açıklamada, analiz sonuçlarına "https://www.aski.gov.tr/TR/SuAnalizSonuclari.aspx" internet sitesinden ulaşılabileceği aktarıldı.

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