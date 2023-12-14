Türkiye, Satınalma Gücü Paritesi sıralamasında AB’nin yüzde 33 altında
Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini karşılaştırmak için temel alınan, ülkelerin Satınalma Gücü Paritesi'ne (SPG) göre kişi başına GSYH'si 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi için ortalama 100 birim olurken Türkiye için 67 birim oldu ve Türkiye AB ortalamasının yüzde 33 altında kaldı. Tüketicilerin refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kullanılan, kişi başına fiili bireysel tüketim endekslerinde, 27 AB ülkesi ortalaması 100 iken Türkiye için 77 oldu ve Türkiye AB ortalamasının yüzde 23 altında kaldı.
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Giriş: 14.12.2023 - 17:40 Güncelleme: 14.12.2023 - 17:40