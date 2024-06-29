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        A6 boyutu nedir? A6 kağıt boyutu kaç cm, piksel ve ınç?

        A6 boyutu, taşınabilirlik ve pratiklik gerektiren çeşitli alanlarda kullanılır. Yaygın olarak, not defterleri, cep ajandaları, küçük el kitapları ve broşürler için tercih edilir. A6, 105 x 148 mm (10,5 x 14,8 cm) boyutlarındadır ve bu kompakt yapısı sayesinde kolayca taşınabilir

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2024 - 16:46 Güncelleme: 29.06.2024 - 16:58
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          Restoran menüleri, davetiyeler ve biletler gibi özel baskılar için de uygundur. Ayrıca, A6 boyutunda kartpostallar ve teşekkür kartları yaygın olarak kullanılır. Küçük ama yeterli yazı alanı sunması, A6 boyutunu günlük kullanımlar için ideal hale getirir. A6 boyutu, pratik ve taşınabilir bir baskı çözümü arayanlar için mükemmel bir seçenektir. Peki, A6 boyutu nedir? A6 kağıt boyutu kaç cm?

          A6 Boyutu Nedir?

          A6 boyutu, uluslararası kağıt standartları arasında yer alan bir kağıt boyutudur. ISO 216 standardına göre belirlenmiştir ve özellikle Avrupa'da yaygın olarak kullanılır. A6 boyutu, 105 mm genişlik ve 148 mm uzunluğa sahiptir. Bu boyut, A4 kağıdının tam dörtte biri büyüklüğündedir, yani A4 bir kağıt iki kez katlandığında A6 boyutuna ulaşır. A6 kağıtlar, not defterleri, küçük broşürler, el ilanları ve cep boyutunda belgeler için tercih edilir. Taşınabilirliği ve kullanım kolaylığı sayesinde günlük hayatta ve çeşitli endüstrilerde sıkça karşılaşılan bir kağıt boyutudur.

          A6 Kağıt Boyutu Kaç Cm?

          A6 kağıt boyutu 10.5 cm x 14.8 cm (10,5 cm x 14,8 cm) ölçülerindedir. A6 boyutunun sağladığı kompakt ve kullanışlı yapısı, onu sadece bireysel kullanıcılar için değil, aynı zamanda işletmeler ve organizasyonlar için de cazip kılar. Toplantılarda dağıtılacak küçük bilgi notları, müşteri bilgilendirme kartları ve hatta ürün etiketleri için ideal bir boyuttur. Bu esneklik, A6 boyutunu çok çeşitli uygulamalar için uygun hale getirir ve günlük hayatın birçok alanında vazgeçilmez bir araç yapar.

          Bunun yanı sıra, A6 boyutu, reklamcılık ve pazarlama materyalleri için de oldukça kullanışlıdır. Küçük broşürler, el ilanları ve promosyon kartları gibi materyaller, A6 boyutunda basıldığında dağıtımı ve saklanması kolay hale gelir. Etkinliklerde veya fuarlarda dağıtılan bilgi kartları ve tanıtım materyalleri için de A6 boyutu idealdir, çünkü katılımcılar bu boyuttaki belgeleri rahatça yanlarında taşıyabilirler.

          A6 boyutunun bir diğer yaygın kullanım alanı ise kişisel planlama ve organizasyondur. Taşınabilir ajandalar, görev listeleri ve küçük not defterleri genellikle A6 boyutunda üretilir. Bu da kullanıcılara gün boyunca yanlarında taşıyabilecekleri pratik bir çözüm sunar. Aynı şekilde, cep takvimleri ve hatırlatma kartları da A6 boyutunda sıkça tercih edilir. Peki, A6 boyutu kaç piksel? A6 boyutu kaç inç?

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          A6 Boyutu Kaç Piksel?

          A6 boyutunu piksel olarak ifade etmek, çözünürlüğe bağlıdır. Yaygın olarak kullanılan çözünürlükler 72 DPI (dots per inch) ve 300 DPI'dır. Aşağıda her iki çözünürlük için A6 boyutunun piksel karşılıkları verilmiştir.

          72 DPI (düşük çözünürlük):

          • Genişlik: 105 mm x 72 DPI / 25.4 = 297 piksel
          • Yükseklik: 148 mm x 72 DPI / 25.4 = 421 piksel

          300 DPI (yüksek çözünürlük):

          • Genişlik: 105 mm x 300 DPI / 25.4 = 1240 piksel
          • Yükseklik: 148 mm x 300 DPI / 25.4 = 1748 piksel

          Bu hesaplamalarla, A6 boyutundaki bir kağıdın çözünürlüğe göre piksel ölçüleri şu şekildedir:

          • 72 DPI: 297 x 421 piksel
          • 300 DPI: 1240 x 1748 piksel

          Bu değerler, dijital ortamlarda A6 boyutundaki belgelerin doğru bir şekilde ölçeklendirilmesi için kullanılabilir.

          A6 Boyutu Kaç Inç?

          A6 boyutu milimetre cinsinden 105 mm x 148 mm olarak belirtilmiştir. Bu boyutları inç cinsine çevirmek için 1 inçin 25.4 milimetreye eşit olduğu bilgisini kullanabilirsiniz.

          Hesaplamalar:

          • Genişlik: 105 mm / 25.4 = 4.13 inç
          • Yükseklik: 148 mm / 25.4 = 5.83 inç

          Bu durumda A6 boyutunun inç cinsinden ölçüleri yaklaşık olarak 4.13 inç x 5.83 inç'tir.

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