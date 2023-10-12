A Milli Takım zirvede! İşte EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda güncel puan durumu
EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki 6. maçında Hırvatistan'a konuk olan A Milli Takımımız, rakibini Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Grubun diğer maçında ise Letonya, sahasında Ermenistan'ı 2-0 yendi. Ay-yıldızlılar bu sonuçların ardından liderliğe yükseldi. İşte D Grubu'nda oluşan puan durumu...
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A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki 6. maçında Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.
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Barış Alper Yılmaz'ın golüyle zafere uzanan ay-yıldızlılar, bu galibiyetin ardından puanını 13'e çıkarıp grupta liderliğe yükseldi. 10 puanda kalan Hırvatistan ise 2. sırada yer aldı.
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Gruptaki diğer maçta ise Letonya, sahasında Ermenistan'ı 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı ve puanını 3'e yükseltti.
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LETONYA'YI YENERSEK BİLETİ ALACAĞIZ!
A Milli Takımımız, 15 Ekim Pazar günü Konya'da konuk edeceği Letonya'yı mağlup etmesi halinde bitime 1 maç kala EURO 2024'e katılmayı garantileyecek.
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D GRUBU PUAN DURUMU
1- TÜRKİYE: 13
2- Hırvatistan: 10 (1 maçı eksik)
3- Ermenistan: 7
4- Galler: 7 (1 maçı eksik)
5- Letonya: 3