A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'dan flaş sözler! Kuntz, Emre Mor, yerli hoca...
A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Stefan Kuntz'un görevinden ayrılmasının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, Alman hoca için, "Genç milli takım hocası" derken, Emre Mor'un kadroya alınmaması ve Milli Takım'a yerli hoca istedikleri yönündeki haberlerle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.
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A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, teknik direktör Stefan Kuntz'un görevinden ayrılmasının ardından TRT Spor'dan Levent Özçelik'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Çalhanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
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"Emre Mor ya da herhangi bir oyuncunun Milli Takım'a alınıp alınmaması ile ilgili hiçbir alakam yok. Menajerini de tanımam, alakam yok. Milli Takım tam bir kolej havası içinde."
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"TECRÜBELİ OLSA O AÇIKLAMALARI YAPABİLİR MİYDİ?"
"Benim Kuntz ile ilgili hiçbir sorunum yoktu. Hoca çok pozitif bir insandı ama bir genç milli takım hocasıydı. Gençlerle daha iyi kontak kurabilirsiniz ama bazı futbolcular tarafından kabul görmeyebilir bu davranışlarınız. Yapılan bazı açıklamalar var. Bu açıklamalar tecrübeli bir teknik adam olsa yapılabilir miydi?"
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"Buraya gelen futbolcunun Milli Takım'ın nasıl oynadığını bilmesi lazım. Bir sistemimiz olması lazım. Benim pozisyonum artık farklı. 2 sezondur kulübümde 6 numara oynuyorum."
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"Milli Takım futbolcularının 'Biz yerli hoca istiyoruz' diye bir beyanı yok. Hangi hoca gelirse onunla çalışırız. TFF yetkilileri, takım kaptanı olarak benim görüşümü aldılar hoca konusunda."