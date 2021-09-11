Üst üste gelen kötü sonuçların ardından TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırırken yeni hoca için de çalışmalar başladı.

TFF ilk olarak yerli isimleri gündemine alırken öne çıkan isim Okan Buruk oldu. Başakşehir'i şampiyon yaptıktan sonra İstanbul ekibinden ayrılan Buruk, sonrasında takım çalıştırmamıştı. TFF ayrıca Emre Belözoğlu'nu da yardımcı hoca olarak gündemine aldı. Öte yandan Samet Aybaba ve Rıza Çalımbay da yerli listesinde kendisine yer bulurken TFF yönetimi, Türk hocaların çok fazla yıprandığı gerekçesiyle önceliğini yabancı teknik adama verdi.

İLK TEKLİF LÖW'E

TFF, bu bağlamda yönetici Halil Altıntop vasıtasıyla Alman Milli Takımı'ndan ayrılan Joachim Löw'e teklif yaptı. Ancak tecrübeli hocanın yorgun olduğunu belirtip bu teklife ilk etapta sıcak bakmadığı kaydedildi. Yeni isimlere de yönelen TFF, yabancı bir hoca gelmesi halinde yardımcılığına ise Emre Belözoğlu'nu getirecek.